Конкурс по строительству курорта в ЯНАО продлили

05 марта 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Участники конкурса на строительство Рай-Из предоставят свои предложения в апреле Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти ЯНАО увеличили сроки конкурса по строительству горнолыжного курорта Рай-Из. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства. «Конкурсная комиссия по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения на проектирование, создание и использование туристического комплекса Рай-Из сообщает, что приказом департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа внесены изменения в конкурсную документацию к открытому конкурсу. Продлен срок предоставления конкурсных предложений», — говорится в документах. Участникам конкурса продлили время предоставления предложений до мая 2022 года. До этого свои предложения они должны были предоставить в апреле. Также власти увеличили время на определение победителя и подписание соглашение на 30 дней. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО создадут туркомплекс, который станет частью стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года. Проектом заинтересовались ООО «Ямал ОтельИнвест» и ООО «ИФР-Харп». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ЯНАО увеличили сроки конкурса по строительству горнолыжного курорта Рай-Из. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства. «Конкурсная комиссия по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения на проектирование, создание и использование туристического комплекса Рай-Из сообщает, что приказом департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа внесены изменения в конкурсную документацию к открытому конкурсу. Продлен срок предоставления конкурсных предложений», — говорится в документах. Участникам конкурса продлили время предоставления предложений до мая 2022 года. До этого свои предложения они должны были предоставить в апреле. Также власти увеличили время на определение победителя и подписание соглашение на 30 дней. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО создадут туркомплекс, который станет частью стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года. Проектом заинтересовались ООО «Ямал ОтельИнвест» и ООО «ИФР-Харп».