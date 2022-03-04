Конкурс по строительству курорта в ЯНАО продлили

Власти ЯНАО увеличили сроки конкурса по строительству горнолыжного курорта Рай-Из. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства.
«Конкурсная комиссия по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения на проектирование, создание и использование туристического комплекса Рай-Из сообщает, что приказом департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа внесены изменения в конкурсную документацию к открытому конкурсу. Продлен срок предоставления конкурсных предложений», — говорится в документах.
Участникам конкурса продлили время предоставления предложений до мая 2022 года. До этого свои предложения они должны были предоставить в апреле. Также власти увеличили время на определение победителя и подписание соглашение на 30 дней.
В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО создадут туркомплекс, который станет частью стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года. Проектом заинтересовались ООО «Ямал ОтельИнвест» и ООО «ИФР-Харп».
Власти ЯНАО увеличили сроки конкурса по строительству горнолыжного курорта Рай-Из. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства. «Конкурсная комиссия по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения на проектирование, создание и использование туристического комплекса Рай-Из сообщает, что приказом департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа внесены изменения в конкурсную документацию к открытому конкурсу. Продлен срок предоставления конкурсных предложений», — говорится в документах. Участникам конкурса продлили время предоставления предложений до мая 2022 года. До этого свои предложения они должны были предоставить в апреле. Также власти увеличили время на определение победителя и подписание соглашение на 30 дней. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО создадут туркомплекс, который станет частью стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года. Проектом заинтересовались ООО «Ямал ОтельИнвест» и ООО «ИФР-Харп».