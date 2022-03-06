В Кургане застроят новый микрорайон

Елена Ситникова подписала постановление о комплексном развитии территории 13 микрорайона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана запланировали провести комплексное развитие территории 13 микрорайона Заозерного района в течение ближайших семи лет. Постановление главы города Елены Ситниковой об этом опубликовано на сайте муниципалитета.

«Осуществить комплексное развитие незастроенной территории, площадью 113 000 кв. м., расположенной в 13 микрорайоне в городе Кургане. Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории — семь лет», — говорится в документе.

Планируемый объем строительства на территории 13 микрорайона должен составить не менее 60 тысяч кв. м. Предусмотрены многоэтажная (высотная) и среднеэтажная жилые застройки, строительство детских садов, школ, магазинов, площадок для занятий спортом и других объектов.

13 микрорайон расположен в Заозерном жилом массиве Кургана, в районе улиц Фарафонова, Илизарова и Первомайского проспекта. Сейчас там нет ни одного здания. В январе 2021 года власти Курганской области докладывали о перспективе развития и застройки Заозерного полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву. В частности, планировалось начать строительство дорог по улице Фарафонова и на Первомайском проспекте, построить до 264 тысяч кв.м жилья и новые социальные объекты.

Территорию 13 микрорайона планируют застроить в ближайшие семь лет Скрин: «Яндекс.Карты»