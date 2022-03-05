Leroy Merlin отменяет самовывоз, а OBI ограничивает доставку. Скрин

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Визит Игоря Холманских на объекты Атомстройкомплекса, тротуарная плитка, строительные материалы, бехатон, производство
Leroy Merlin временно принимает заказы на самовывоз строительных материалов от 30 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Из-за большой загруженности в строительных интернет-магазинах Leroy Merlin и OBI минимальный размер доставки увеличен до 30 тысяч рублей и до 15 тысяч рублей соответственно. Самовывоз из Leroy Merlin на данный момент невозможен, сообщается на сайте компании.

«Из-за большой нагрузки временно принимаем заказы от 30 000 рублей. Сроки сборки интернет-заказов могут быть увеличены, оформление самовывоза временно недоступно», — говорится на сайте Leroy Merlin.

«В связи с увеличением количества заказов, оформление доставки по Москве и Московской области возможно при покупке на сумму от 15 000 рублей. Изменения носят временный характер», — отмечается на сайте OBI, про отмену самовывоза информации пока не поступало.

Скриншот с сайта Leroy Merlin
Скриншот с сайта OBI

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Из-за большой загруженности в строительных интернет-магазинах Leroy Merlin и OBI минимальный размер доставки увеличен до 30 тысяч рублей и до 15 тысяч рублей соответственно. Самовывоз из Leroy Merlin на данный момент невозможен, сообщается на сайте компании. «Из-за большой нагрузки временно принимаем заказы от 30 000 рублей. Сроки сборки интернет-заказов могут быть увеличены, оформление самовывоза временно недоступно», — говорится на сайте Leroy Merlin. «В связи с увеличением количества заказов, оформление доставки по Москве и Московской области возможно при покупке на сумму от 15 000 рублей. Изменения носят временный характер», — отмечается на сайте OBI, про отмену самовывоза информации пока не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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