Из-за большой загруженности в строительных интернет-магазинах Leroy Merlin и OBI минимальный размер доставки увеличен до 30 тысяч рублей и до 15 тысяч рублей соответственно. Самовывоз из Leroy Merlin на данный момент невозможен, сообщается на сайте компании.
«Из-за большой нагрузки временно принимаем заказы от 30 000 рублей. Сроки сборки интернет-заказов могут быть увеличены, оформление самовывоза временно недоступно», — говорится на сайте Leroy Merlin.
«В связи с увеличением количества заказов, оформление доставки по Москве и Московской области возможно при покупке на сумму от 15 000 рублей. Изменения носят временный характер», — отмечается на сайте OBI, про отмену самовывоза информации пока не поступало.
Из-за большой загруженности в строительных интернет-магазинах Leroy Merlin и OBI минимальный размер доставки увеличен до 30 тысяч рублей и до 15 тысяч рублей соответственно. Самовывоз из Leroy Merlin на данный момент невозможен, сообщается на сайте компании. «Из-за большой нагрузки временно принимаем заказы от 30 000 рублей. Сроки сборки интернет-заказов могут быть увеличены, оформление самовывоза временно недоступно», — говорится на сайте Leroy Merlin. «В связи с увеличением количества заказов, оформление доставки по Москве и Московской области возможно при покупке на сумму от 15 000 рублей. Изменения носят временный характер», — отмечается на сайте OBI, про отмену самовывоза информации пока не поступало.