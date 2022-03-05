Leroy Merlin временно принимает заказы на самовывоз строительных материалов от 30 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Из-за большой загруженности в строительных интернет-магазинах Leroy Merlin и OBI минимальный размер доставки увеличен до 30 тысяч рублей и до 15 тысяч рублей соответственно. Самовывоз из Leroy Merlin на данный момент невозможен, сообщается на сайте компании.

«Из-за большой нагрузки временно принимаем заказы от 30 000 рублей. Сроки сборки интернет-заказов могут быть увеличены, оформление самовывоза временно недоступно», — говорится на сайте Leroy Merlin.

«В связи с увеличением количества заказов, оформление доставки по Москве и Московской области возможно при покупке на сумму от 15 000 рублей. Изменения носят временный характер», — отмечается на сайте OBI, про отмену самовывоза информации пока не поступало.

Скриншот с сайта Leroy Merlin

Скриншот с сайта OBI