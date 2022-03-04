04 марта 2022

Власти Екатеринбурга создают структуру для второй ветки метро. Итоги переговоров мэра с москвичами

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебный центр Екатеринбургского метрополитена и депо. Екатеринбург, поезд, депо, екатеринбургский метрополитен, вагон метро
По словам собеседника URA.RU, основные надежды властей связаны с тем, что ухудшение экономической обстановки не помешает проекту Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов договорился с компанией «Мосинжпроект», которая строит метро в Москве, о создании оператора для строительства второй ветки подземки в столице Урала. Об этом URA.RU рассказал участник совещания, на котором подводились итоги двухдневной командировки градоначальника.

«Администрация Екатеринбурга будет создавать совместное предприятие с „Мосинжпроектом“. Вероятно, на базе ЕМУП „УКС Екатеринбурга“. Оно [предприятие] станет оператором по подготовке проектной документации для второй ветки метро и обоснования для выделения денег федеральным центром», — поделился собеседник.

Впервые о том, что мэрия Екатеринбурга создаст с «Мосинжпроектом» единого оператора, URA.RU сообщило в феврале. Однако тогда предполагалось, что площадкой для этого станет муниципальный «Центр подготовки разрешительной документации». Тогда же источники агентства анонсировали, что «Мосинжпроект», близкий к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, поможет пролоббировать для Екатеринбурга федеральное финансирование.

Внимание к этому приковано в связи с тем, что это первое за долгие годы предметное обсуждение строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.

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Пресс-секретарь Орлова Денис Каракулов, комментируя ситуацию, предложил корреспонденту опираться на релиз, подготовленный по итогам переговоров мэра с первыми лицами «Мосинжпроекта». В нем не говорится про оператора. Орлов лишь сказал, что стороны «обсудили конкретные шаги по переводу взаимодействия в предметную плоскости. «В ближайшее время приступим к реализации дорожной карты», — анонсировал градоначальник.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов договорился с компанией «Мосинжпроект», которая строит метро в Москве, о создании оператора для строительства второй ветки подземки в столице Урала. Об этом URA.RU рассказал участник совещания, на котором подводились итоги двухдневной командировки градоначальника. «Администрация Екатеринбурга будет создавать совместное предприятие с „Мосинжпроектом“. Вероятно, на базе ЕМУП „УКС Екатеринбурга“. Оно [предприятие] станет оператором по подготовке проектной документации для второй ветки метро и обоснования для выделения денег федеральным центром», — поделился собеседник. Впервые о том, что мэрия Екатеринбурга создаст с «Мосинжпроектом» единого оператора, URA.RU сообщило в феврале. Однако тогда предполагалось, что площадкой для этого станет муниципальный «Центр подготовки разрешительной документации». Тогда же источники агентства анонсировали, что «Мосинжпроект», близкий к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, поможет пролоббировать для Екатеринбурга федеральное финансирование. Внимание к этому приковано в связи с тем, что это первое за долгие годы предметное обсуждение строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. Пресс-секретарь Орлова Денис Каракулов, комментируя ситуацию, предложил корреспонденту опираться на релиз, подготовленный по итогам переговоров мэра с первыми лицами «Мосинжпроекта». В нем не говорится про оператора. Орлов лишь сказал, что стороны «обсудили конкретные шаги по переводу взаимодействия в предметную плоскости. «В ближайшее время приступим к реализации дорожной карты», — анонсировал градоначальник.
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