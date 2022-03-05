Россиянам возобновят компенсации за путешествия по стране

05 марта 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Россиянам возобновят компенсации за путешествия в стране, такое поручение Ростуризму дали в правительстве РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Россиянам с 15 марта 2022 года возобновят компенсации за путешествия по стране. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ростуризма. «По поручению правительства РФ Ростуризм возобновляет продажи поездок по стране с туристическим кешбэком с 15 марта. Такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли», — сообщили URA.RU в пресс-службе Ростуризма. Известно, что купить готовый тур с кешбэком можно с 15 марта и до 1 мая 2022 года. Отправляться в поездки можно до начала пика летнего сезона. В программе участвуют круизы. Оплачиваются поездки картами МИР — на нее же в течение пяти дней автоматом вернется 20% от стоимости поездки (максимум 20 тысяч рублей). Ранее весенний этап туристического кэшбека объявили закрытым. Изначально планировалось это сделать на два месяца позже, но сумма денег, выделенная на данный этап, практически закончилась. Об этом объявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиянам с 15 марта 2022 года возобновят компенсации за путешествия по стране. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ростуризма. «По поручению правительства РФ Ростуризм возобновляет продажи поездок по стране с туристическим кешбэком с 15 марта. Такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли», — сообщили URA.RU в пресс-службе Ростуризма. Известно, что купить готовый тур с кешбэком можно с 15 марта и до 1 мая 2022 года. Отправляться в поездки можно до начала пика летнего сезона. В программе участвуют круизы. Оплачиваются поездки картами МИР — на нее же в течение пяти дней автоматом вернется 20% от стоимости поездки (максимум 20 тысяч рублей). Ранее весенний этап туристического кэшбека объявили закрытым. Изначально планировалось это сделать на два месяца позже, но сумма денег, выделенная на данный этап, практически закончилась. Об этом объявила глава Ростуризма Зарина Догузова.