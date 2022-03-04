Тюменские гипермаркеты ограничили продажу продуктов

Под ограничения попали крупы, сахар и другие социально значимые продукты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крупные торговые сети ограничили продажу социально значимых продуктов, отпускаемых в одни руки. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Под ограничения, в частности, попали крупы, сахар и ряд других продовольственных товаров.

«Мы обычно закупаемся продуктами на неделю вперед. В этот раз тоже поехали с мужем в гипермаркет и очень удивились, увидев, что сахар, крупы и некоторые другие продукты отпускают в ограниченном количестве. Но выбора нет. Купили, сколько разрешено и уехали», — пояснила жительница Тюмени в беседе с URA.RU.

Другой тюменец в беседе с URA.RU рассказал о похожей ситуации в сети гипермаркетов «Лента». «На кассе в „Ленте“ висит объявление, что некоторые продукты, вроде сахара и круп, отпускаются в ограниченном количестве. Покупатели относятся с пониманием. Никто по этому поводу истерик не устраивает», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе компании X5 Retail Group, которой принадлежит торговая сеть «Пятерочка» подтвердили ввод ограничительных мер. «В настоящее время в ряде регионов наблюдается резкий рост спроса на товары бакалейной группы — сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие продукты. Для того чтобы товары первой необходимости постоянно были в наличии, магазины торговых сетей компании и онлайн-гипермаркет „Vprok.ru Перекресток“ ограничивают большие объемы закупки некоторых товаров», — сообщили URA.RU в пресс-службе ритейлера.

Комментарий пресс-службы сети гипермаркетов «Лента» ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что крупнейшие торговые сети ограничат продажи социально значимых товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками.

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