Военный эксперт: Запад лишит Украину золотовалютных резервов

05 марта 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Украина останется без золотовалютных резервов, если Владимир Зеленский не будет контролировать власть в стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и страны Евросоюза заблокируют золотовалютные резервы Украины, если президент Владимир Зеленский больше не сможет контролировать власть в Киеве. Об этом со ссылкой на свои зарубежные источники URA.RU сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Падение Зеленского — прекращение функционирования централизованного управления Украины со стороны нынешнего главы государства. Если Зеленскому не удастся эвакуироваться за рубеж после падения Киева, он будет захвачен в плен, либо судьба его будет неизвестной или печальной, соответственно, золотовалютные ресурсы Украины будут блокированы», — сказал Игорь Коротченко. По словам военного эксперта, коллективный запад сделает это, чтобы резервы не достались новому правительству Украины. «Эта практика достаточно широко отработана, поэтому здесь удивляться чему-либо не приходится. В данном случае, это полный запрет на операции властей Украины. Мы не можем исключить, что следствием разгрома вооруженных сил Украины может быть создание некоего правительства Украины в изгнании, соответственно, деятельность этих структур будет финансироваться, в том числе за счет тех средств, которые были заморожены со стороны ЕС и США», — заявил собеседник агентства. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США и страны Евросоюза заблокируют золотовалютные резервы Украины, если президент Владимир Зеленский больше не сможет контролировать власть в Киеве. Об этом со ссылкой на свои зарубежные источники URA.RU сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Падение Зеленского — прекращение функционирования централизованного управления Украины со стороны нынешнего главы государства. Если Зеленскому не удастся эвакуироваться за рубеж после падения Киева, он будет захвачен в плен, либо судьба его будет неизвестной или печальной, соответственно, золотовалютные ресурсы Украины будут блокированы», — сказал Игорь Коротченко. По словам военного эксперта, коллективный запад сделает это, чтобы резервы не достались новому правительству Украины. «Эта практика достаточно широко отработана, поэтому здесь удивляться чему-либо не приходится. В данном случае, это полный запрет на операции властей Украины. Мы не можем исключить, что следствием разгрома вооруженных сил Украины может быть создание некоего правительства Украины в изгнании, соответственно, деятельность этих структур будет финансироваться, в том числе за счет тех средств, которые были заморожены со стороны ЕС и США», — заявил собеседник агентства. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах.