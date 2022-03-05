Турция не будет вводить санкции против России

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Пикеты у турецкого посольства. Москва., флаг турции, турецкое посольство, пикеты
Турция продолжит сотрудничать с Россией Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Турция не планирует вводить ряд ограничений в отношении России. Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«На данный момент у нас нет плана санкций. Мы не хотим, чтобы нас выдвинули на позицию стороны в этой войне», — приводит слова Калына РИА «Новости».

Калын также отметил, что причина такого решения в том, чтобы экономика Турции не пострадала. Кроме того, Турция не хочет быть стороной конфликта.

Ранее часть крупных российских банков оказалась под санкциями после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Также была заморожена часть валютных резервов Банка России. В Евросоюзе также запретили поставку, продажу и экспорт евро в России. Разрыв экономических связей может грозить Европе серьезным кризисом, пишет «Федеральное агентство новостей».

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Речи об оккупации страны не идет. При этом в России вводить особое положение и режим ЧС не планируют, дополняют «Невские новости».

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Турция не планирует вводить ряд ограничений в отношении России. Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «На данный момент у нас нет плана санкций. Мы не хотим, чтобы нас выдвинули на позицию стороны в этой войне», — приводит слова Калына РИА «Новости». Калын также отметил, что причина такого решения в том, чтобы экономика Турции не пострадала. Кроме того, Турция не хочет быть стороной конфликта. Ранее часть крупных российских банков оказалась под санкциями после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Также была заморожена часть валютных резервов Банка России. В Евросоюзе также запретили поставку, продажу и экспорт евро в России. Разрыв экономических связей может грозить Европе серьезным кризисом, пишет «Федеральное агентство новостей». После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Речи об оккупации страны не идет. При этом в России вводить особое положение и режим ЧС не планируют, дополняют «Невские новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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