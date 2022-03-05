Турция не будет вводить санкции против России

05 марта 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

Турция не планирует вводить ряд ограничений в отношении России. Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «На данный момент у нас нет плана санкций. Мы не хотим, чтобы нас выдвинули на позицию стороны в этой войне», — приводит слова Калына РИА «Новости». Калын также отметил, что причина такого решения в том, чтобы экономика Турции не пострадала. Кроме того, Турция не хочет быть стороной конфликта. Ранее часть крупных российских банков оказалась под санкциями после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Также была заморожена часть валютных резервов Банка России. В Евросоюзе также запретили поставку, продажу и экспорт евро в России. Разрыв экономических связей может грозить Европе серьезным кризисом, пишет «Федеральное агентство новостей». После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Речи об оккупации страны не идет. При этом в России вводить особое положение и режим ЧС не планируют, дополняют «Невские новости».