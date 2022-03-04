Власти Екатеринбурга готовят к сносу более 400 домов

В список домов на снос добавили здания, признанные аварийными в 2022 году Фото: Илья Московец © URA.RU

До 2025 года в Екатеринбурге будет снесено более 400 домов, которые признали ветхими или аварийным. Соответствующее постановление подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Внести в постановление администрации Екатеринбурга „Об утверждении муниципальной программы ‚Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Екатеринбурга на 2021—2025 годы‘“ изменения», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале Екатеринбурга. При этом жильцов, которые прописаны в ветхих и аварийных домах, будут расселять.

В перечень домов, подлежащих сносу, внесли несколько зданий. Такое решение приняли в 2022 году. Список пополнили домами на улице Мира, 23, Блюхера, 21а, Кварцевой, 15 и на Сибирском тракте, 29а. Кроме этого, мэрия поставила в очередь на снос три дома в поселке Северка и один — в поселке Сысерть.

Ранее мэрия принимала решение реконструировать улицу Кирова в Екатеринбурге. В рамках этого предлагали снести 16 зданий, среди которых был дом, где жил первый президент РФ Борис Ельцин. Позднее проект решили доработать.