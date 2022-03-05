Украина анонсировала третий этап переговоров с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Севастополь. Крым. Ночь в воинской части А4515. в ожидании штурма, флаг украины, солдаты
Михаил Подоляк заявил, что переговоры пройдут в ближайшие день-два Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной по ситуации в республике пройдет «в ближайшие день-два». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«[Переговоры состоятся] в ближайший день-два. [Сейчас] оцениваем работу гуманитарных коридоров, чтобы внести коррективы, если понадобится», — приводит слова Подоляка РИА «Новости». Подоляк отметил, что изменений в составе украинской делегации не планируется.

Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля в Белоруссии. Там же 2 марта состоялся второй этап переговоров, в ходе которого стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации с Украины мирных граждан, доставки продуктов и лекарств.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, ее окончательная цель — признание нейтрального статуса Украины и защита русскоязычного населения, которое подвергается геноциду. Вооруженные Силы РФ высокоточными ударами выводят из строя военную инфраструктуру Украины. Об оккупации соседней страны речи не идет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной по ситуации в республике пройдет «в ближайшие день-два». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «[Переговоры состоятся] в ближайший день-два. [Сейчас] оцениваем работу гуманитарных коридоров, чтобы внести коррективы, если понадобится», — приводит слова Подоляка РИА «Новости». Подоляк отметил, что изменений в составе украинской делегации не планируется. Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля в Белоруссии. Там же 2 марта состоялся второй этап переговоров, в ходе которого стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации с Украины мирных граждан, доставки продуктов и лекарств. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, ее окончательная цель — признание нейтрального статуса Украины и защита русскоязычного населения, которое подвергается геноциду. Вооруженные Силы РФ высокоточными ударами выводят из строя военную инфраструктуру Украины. Об оккупации соседней страны речи не идет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...