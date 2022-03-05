Украина анонсировала третий этап переговоров с Россией

Михаил Подоляк заявил, что переговоры пройдут в ближайшие день-два Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной по ситуации в республике пройдет «в ближайшие день-два». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«[Переговоры состоятся] в ближайший день-два. [Сейчас] оцениваем работу гуманитарных коридоров, чтобы внести коррективы, если понадобится», — приводит слова Подоляка РИА «Новости». Подоляк отметил, что изменений в составе украинской делегации не планируется.

Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля в Белоруссии. Там же 2 марта состоялся второй этап переговоров, в ходе которого стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации с Украины мирных граждан, доставки продуктов и лекарств.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, ее окончательная цель — признание нейтрального статуса Украины и защита русскоязычного населения, которое подвергается геноциду. Вооруженные Силы РФ высокоточными ударами выводят из строя военную инфраструктуру Украины. Об оккупации соседней страны речи не идет.