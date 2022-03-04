04 марта 2022

В Перми закрылись Zara, Bershka, Stradivarius

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин ZARA. Челябинск, торговый центр, бутик, трк родник, зара, магазин одежды, zara
Срок открытия пока не могут назвать Фото:

Магазины Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&bear с 6 марта в Перми перестанут работать. Об этом URA.RU сообщила управляющая ТРК «Семья» в Перми Елена Жданова.

«Нам прислали уведомление о том, что завтра, 6 марта, эти магазины не откроются. Когда они восстановят продажи, мы не знаем», — отметила Елена Жданова.

Ранее в пермских торговых центрах «Планета» и «СпешиLove» 3 марта не открылись отделы магазинов H&M. Накануне шведская розничная сеть H&M Group объявила на своем сайте о временном приостановлении продаж в России в связи с проведением РФ спецоперации на Украине.

Она началась 24 февраля. Спецоперация направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины. Следом западные страны начали вводить жесточайшие экономические санкции в отношении РФ.

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Магазины Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&bear с 6 марта в Перми перестанут работать. Об этом URA.RU сообщила управляющая ТРК «Семья» в Перми Елена Жданова. «Нам прислали уведомление о том, что завтра, 6 марта, эти магазины не откроются. Когда они восстановят продажи, мы не знаем», — отметила Елена Жданова. Ранее в пермских торговых центрах «Планета» и «СпешиLove» 3 марта не открылись отделы магазинов H&M. Накануне шведская розничная сеть H&M Group объявила на своем сайте о временном приостановлении продаж в России в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля. Спецоперация направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины. Следом западные страны начали вводить жесточайшие экономические санкции в отношении РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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