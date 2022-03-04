В Перми закрылись Zara, Bershka, Stradivarius

Срок открытия пока не могут назвать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Магазины Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&bear с 6 марта в Перми перестанут работать. Об этом URA.RU сообщила управляющая ТРК «Семья» в Перми Елена Жданова.

«Нам прислали уведомление о том, что завтра, 6 марта, эти магазины не откроются. Когда они восстановят продажи, мы не знаем», — отметила Елена Жданова.

Ранее в пермских торговых центрах «Планета» и «СпешиLove» 3 марта не открылись отделы магазинов H&M. Накануне шведская розничная сеть H&M Group объявила на своем сайте о временном приостановлении продаж в России в связи с проведением РФ спецоперации на Украине.

Она началась 24 февраля. Спецоперация направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины. Следом западные страны начали вводить жесточайшие экономические санкции в отношении РФ.