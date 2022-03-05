Вице-премьер Чернышенко: РФ проведет свою Паралимпиаду — в ХМАО

05 марта 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

Дмитрий Чернышенко пообещал паралимпийцам свои Игры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По его поручению, Минспорта в ближайшее время определит даты проведения соревнований, сообщили URA.RU в пресс-службе вице-премьера. «У нас есть все необходимое, чтобы организовать честные и яркие соревнования для паралимпийцев по всем тем видам спорта, которые представлены в Пекине. На турнире в Ханты-Мансийске также будут фиксироваться спортивные результаты и рекорды. Спортсмены получат медали», — сообщил Чернышенко. По его словам, размер вознаграждения победителям и призерам будет таким же, каким оно планировалось по итогам Игр в Пекине. Это 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебряную и 1,7 млн рублей — за бронзовую. Выплаты также получат тренеры и специалисты. «Соревнования пройдут с российскими флагом и гимном и в обстановке всемерной поддержки», — сказал вице-премьер. Ранее паралимпийские сборные России и Белоруссии по решению Паралимпийского международного комитета были отстранены от Игр в Пекине. Это было сделано на фоне начавшейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. «Российские спортсмены долго готовились и тренировались и теперь смогут продемонстрировать всему миру, в какой отличной форме они находятся и каких высоких результатов добиваются в честной борьбе», — заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. Как сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков, у страны есть опыт организации подобных соревнований. В 2016 году Международный паралимпийский комитет отстранил нашу сборную от Игр в Рио. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По его поручению, Минспорта в ближайшее время определит даты проведения соревнований, сообщили URA.RU в пресс-службе вице-премьера. «У нас есть все необходимое, чтобы организовать честные и яркие соревнования для паралимпийцев по всем тем видам спорта, которые представлены в Пекине. На турнире в Ханты-Мансийске также будут фиксироваться спортивные результаты и рекорды. Спортсмены получат медали», — сообщил Чернышенко. По его словам, размер вознаграждения победителям и призерам будет таким же, каким оно планировалось по итогам Игр в Пекине. Это 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебряную и 1,7 млн рублей — за бронзовую. Выплаты также получат тренеры и специалисты. «Соревнования пройдут с российскими флагом и гимном и в обстановке всемерной поддержки», — сказал вице-премьер. Ранее паралимпийские сборные России и Белоруссии по решению Паралимпийского международного комитета были отстранены от Игр в Пекине. Это было сделано на фоне начавшейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. «Российские спортсмены долго готовились и тренировались и теперь смогут продемонстрировать всему миру, в какой отличной форме они находятся и каких высоких результатов добиваются в честной борьбе», — заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. Как сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков, у страны есть опыт организации подобных соревнований. В 2016 году Международный паралимпийский комитет отстранил нашу сборную от Игр в Рио.