В Перми сделают «потемкинскую деревню» по пути из аэропорта

Туристы должны увидеть красивые «ворота» в Пермский край Фото: Алексей Гущин © URA.RU

К 300-летию Перми краевые власти решили отремонтировать фасады восьми домов. Все они стоят на гостевом маршруте, по которому туристы едут от аэропорта до центра города. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Гостевой маршрут — это лицо Перми, ворота в Пермский край. Считаю, город трудовой доблести достоин того, чтобы эти ворота были красивыми, ухоженными, безопасными и комфортными», — привели слова губернатора Дмитрия Махонина на сайте правительства.

Будут отремонтированы фасады многоквартирных домов № 14, 16, 18 и 20 на улице Малкова, дома № 8 на улице Локомотивной, а также домов № 110, 112 и 114 на шоссе Космонавтов. В ближайшее время будет объявлен аукцион для определения подрядчика, чтобы с приходом теплой погоды начать работы.

Фасады приведут в порядок и на центральных улицах города. В рамках подготовки к юбилею, до 2023 года в Перми планируется привести в нормативное состояние 102 многоквартирных дома на Комсомольском проспекте, улицах Ленина и Петропавловской.

Ранее URA.RU сообщало, что фонд капремонта подозревают в возможных нарушениях при проведении торгов на работы по ремонту фасадов центральных домов. Один из участников рынка пожаловался на несправедливые, по его мнению, торги.

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