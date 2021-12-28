Фонд капремонта поставил под угрозу проект к 300-летию Перми

Торги на ремонт фасадов выиграли фирмы без опыта работы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Фонд капремонта Пермского края подозревают в возможных нарушениях при проведении торгов. Один из участников рынка на условиях анонимности рассказал, что победителями аукционов на ремонт двух домов на ул. Петропавловская в Перми стали компании, заявки которых вызывают сомнения.

«Фонд просто „отдал“ две закупки совокупно на 270 млн руб. организациям, которые не имели необходимого опыта и права работать на таких объектах», — говорит собеседник. По его словам, их заявки следовало отсеять на этапе проверки.

Речь идет о двух закупках — ремонт домов по ул. Петропавловская, 85 (№205670000012100163) и Петропавловская, 79 (№205670000012100174). Торги были объявлены 3 ноября и 25 ноября соответственно. Фасад, крышу и фундамент дома по ул. Петропавловской, 85 вызвалось отремонтировать «ООО «Русразвитие» (за 105,9 млн руб.). ООО «Уралтехстрой» взялось за капремонт крыши и фасада дома на ул. Петропавловская, 79 (165 млн руб.). Итоги торгов были подведены 29 ноября (по дому №85) и 22 декабря (по дому №79). С компаниями заключили договоры.

Собеседник поясняет, что подрядчики, которые работают с фондом, прежде проходят аттестацию. В ходе нее в комиссии в министерстве ЖКХ подтверждают их опыт. «После их включают в реестр квалифицированных подрядчиков. Там же определяют, в торгах на какую сумму компании могут участвовать», — поясняет инсайдер.

На момент подачи заявки обе компании могли претендовать на лоты не дороже 60 млн руб. Соответствующие изменения в реестр, где эта планка была повышена до 500 млн руб., были внесены только 22 декабря, то есть уже после подведения итогов торгов. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

В фонде капремонта заявили, что аукционы прошли «в соответствии с законодательством»: «Обе компании на момент заключения контракта являлись членами Асоциации СРО „СТРОЙГАРАНТ“ и СРО СС „ЗАПАДУРАЛСТРОЙ“ с уровнем ответственности до 500 млн руб.». Однако обещали провести проверку «по факту принятия решений о соответствии требованиям документации об электронном аукционе ООО „УралТехСтрой“ и ООО „РусРазвитие“». В УФАС России по Пермскому краю сообщили, что жалоб на эти аукционы не поступало.

Ремонт фасадов домов и главных улиц города являются одним мероприятий подготовки к 300-летию Перми. Ранее URA.RU сообщало, что оно находится под угрозой срыва. Фонд капремонта не может найти подрядчиков, поскольку они отказываются от работы с ним из-за излишней бюрократии при проведении работ.

Заседание комиссии, где лимиты подрядчиков были увеличены до 500 млн руб., прошло 23 декабря. В комиссию входит и. о. гендиректора фонда Владимир Хлебников. Портал Госзакупки. Скриншот.

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