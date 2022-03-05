Azur air приостановит рейсы за рубеж с 8 марта

05 марта 2022 в 23:16 Размер текста - 17 +

Azur air приостанавливает рейсы с 8 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Авиакомпания Azur air приостанавливает пассажирские перевозки за границу с 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Авиакомпания Azur Air по рекомендации Росавиации с 8 марта 2022 года временно приостанавливает программы полетов за рубеж», — передает заявление пресс-службы ТАСС. Пассажиры, имеющие билеты туда-обратно, с 6 марта не смогут попасть на рейс, если билет в обратную сторону взят на дату после 8 марта. До этого числа компания будет осуществлять перевозку пассажиров международных рейсов в том случае, если они имеют билет только в одну сторону. Пассажиры, чьи рейсы были отменены могут обраться в авиакомпанию за возвратом денежных средств. После 8 марта для граждан России будут осуществляется вывозные рейсы, сообщили в агентстве. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» отменила зарубежные рейсы до конца марта этого года. Отмечается, что данная рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом, дополняет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Авиакомпания Azur air приостанавливает пассажирские перевозки за границу с 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Авиакомпания Azur Air по рекомендации Росавиации с 8 марта 2022 года временно приостанавливает программы полетов за рубеж», — передает заявление пресс-службы ТАСС. Пассажиры, имеющие билеты туда-обратно, с 6 марта не смогут попасть на рейс, если билет в обратную сторону взят на дату после 8 марта. До этого числа компания будет осуществлять перевозку пассажиров международных рейсов в том случае, если они имеют билет только в одну сторону. Пассажиры, чьи рейсы были отменены могут обраться в авиакомпанию за возвратом денежных средств. После 8 марта для граждан России будут осуществляется вывозные рейсы, сообщили в агентстве. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» отменила зарубежные рейсы до конца марта этого года. Отмечается, что данная рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом, дополняет RT.