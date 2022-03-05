Глава ДНР сообщил о гибели командира батальона «Спарта»

Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимир Жога погиб в Волновахе, помогая обеспечивать выход из города мирным жителям. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Сегодня в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона „Спарта“ гвардии полковник Владимир Жога, позывной Воха», — написал Пушилин в своем Telegram. Глава ДНР рассказал, что разведчики батальона помогали эвакуироваться местным жителям, в это время противник открыл огонь. «Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики — посмертно», — сообщил Пушилин.
Владимир Жога родился в 1993 году в Донецке. В 2014 году он участвовал в вооруженном конфликте на Украине. В октябре 2016 года Владимир Жога стал командиром «Спарты».
24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимир Жога погиб в Волновахе, помогая обеспечивать выход из города мирным жителям. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Сегодня в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона „Спарта“ гвардии полковник Владимир Жога, позывной Воха», — написал Пушилин в своем Telegram. Глава ДНР рассказал, что разведчики батальона помогали эвакуироваться местным жителям, в это время противник открыл огонь. «Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики — посмертно», — сообщил Пушилин. Владимир Жога родился в 1993 году в Донецке. В 2014 году он участвовал в вооруженном конфликте на Украине. В октябре 2016 года Владимир Жога стал командиром «Спарты». 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.