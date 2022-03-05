05 марта 2022

Глава ДНР сообщил о гибели командира батальона «Спарта»

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Владимиру Жоге присвоено звание Героя ДНР посмертно, сообщил Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимир Жога погиб в Волновахе, помогая обеспечивать выход из города мирным жителям. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона „Спарта“ гвардии полковник Владимир Жога, позывной Воха», — написал Пушилин в своем Telegram. Глава ДНР рассказал, что разведчики батальона помогали эвакуироваться местным жителям, в это время противник открыл огонь. «Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики — посмертно», — сообщил Пушилин.

Владимир Жога родился в 1993 году в Донецке. В 2014 году он участвовал в вооруженном конфликте на Украине. В октябре 2016 года Владимир Жога стал командиром «Спарты».

24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.

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Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимир Жога погиб в Волновахе, помогая обеспечивать выход из города мирным жителям. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Сегодня в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона „Спарта“ гвардии полковник Владимир Жога, позывной Воха», — написал Пушилин в своем Telegram. Глава ДНР рассказал, что разведчики батальона помогали эвакуироваться местным жителям, в это время противник открыл огонь. «Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики — посмертно», — сообщил Пушилин. Владимир Жога родился в 1993 году в Донецке. В 2014 году он участвовал в вооруженном конфликте на Украине. В октябре 2016 года Владимир Жога стал командиром «Спарты». 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
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