Компания Shell оправдалась за покупку российской нефти

06 марта 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

В Shell заявили, что постараются не приобретать российскую нефть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell выразила сожаление по поводу необходимости приобретения российской нефти. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице компании в социальной сети Twitter. «Вчера мы приняли сложное решение о приобретении груза российской сырой нефти. Наши НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы — прим. URA.RU) производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которыми ежедневно пользуются люди. Хотим пояснить, что в отсутствие бесперебойных поставок сырой нефти на НПЗ энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильных поставок необходимых товаров по всей Европе. Грузы из альтернативных источников не смогут прийти достаточно быстро, чтобы избежать перебоев с поставками», — передает сообщение компании ТАСС. Также в компании отметили, что продолжат отдавать предпочтение альтернативам российского топлива, если это будет возможно. Shell пообещала направлять прибыль от российской нефти в фонд, средства из которого в последствии могут быть переданы на помощь жителям Украины. Ранее сообщалось, что Shell приняла решение выйти из «Северного потока — 2». Данный шаг был принят в связи с событиями на Украине, сообщили в компании. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell выразила сожаление по поводу необходимости приобретения российской нефти. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице компании в социальной сети Twitter. «Вчера мы приняли сложное решение о приобретении груза российской сырой нефти. Наши НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы — прим. URA.RU) производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которыми ежедневно пользуются люди. Хотим пояснить, что в отсутствие бесперебойных поставок сырой нефти на НПЗ энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильных поставок необходимых товаров по всей Европе. Грузы из альтернативных источников не смогут прийти достаточно быстро, чтобы избежать перебоев с поставками», — передает сообщение компании ТАСС. Также в компании отметили, что продолжат отдавать предпочтение альтернативам российского топлива, если это будет возможно. Shell пообещала направлять прибыль от российской нефти в фонд, средства из которого в последствии могут быть переданы на помощь жителям Украины. Ранее сообщалось, что Shell приняла решение выйти из «Северного потока — 2». Данный шаг был принят в связи с событиями на Украине, сообщили в компании.