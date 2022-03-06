В США нашли «лазейку» для покупки нефти из России в обход санкций

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Качалки. Сургут, газ, нефть, задвижка, запорная арматура, винтиль
США смогут покупать российскую нефть даже в условиях санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США смогут покупать российскую нефть в обход санкций с помощью долларовых платежей через неподсанкционные банки. Об этом рассказал бывший старший советник подразделения по санкциям Минфина США Брайан О’Тул.

«Если компания покупает нефть у российского поставщика, она сможет перевести ему долларовый платеж через неподсанкционный банк в третьей стране, выступающий в качестве разрешенного посредника… Таким образом, подсанкционный банк сможет получать комиссионные от российского продавца за такие сделки», — передает РБК слова О’Тула.

США и Евросоюз ранее ввели против России новые экономические санкции из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа откажется от российской нефти и газа. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия начала покупать газ в обход России.

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США смогут покупать российскую нефть в обход санкций с помощью долларовых платежей через неподсанкционные банки. Об этом рассказал бывший старший советник подразделения по санкциям Минфина США Брайан О’Тул. «Если компания покупает нефть у российского поставщика, она сможет перевести ему долларовый платеж через неподсанкционный банк в третьей стране, выступающий в качестве разрешенного посредника… Таким образом, подсанкционный банк сможет получать комиссионные от российского продавца за такие сделки», — передает РБК слова О’Тула. США и Евросоюз ранее ввели против России новые экономические санкции из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа откажется от российской нефти и газа. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия начала покупать газ в обход России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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