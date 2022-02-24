Джонсон: Европа откажется от российских нефти и газа

24 февраля 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

Европа откажется от российских нефти и газа в ответ на военную спецоперацию РФ на Украине. Об этом объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления перед палатой представителей. «Координированные санкции будут включать отказ от российских нефти и газа», — сообщил Борис Джонсон. Выступление в палате представителей британского парламента транслировалось на официальном youtube-канале Даунинг Стрит, 10. Ранее цены на газ в Европе выросли на 40% по данным биржи ICE. В моменте стоимость мартовских фьючерсов топлива достигла 1 501,9 доллара за тысячу кубометров. Скачок цен на газ произошел после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. До этого президент США Джо Байде поручил ввести санкции в отношении компании-оператора трубопровода «Северный поток — 2» Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. В Белом доме подчеркнули, что мир получил стимул отказаться от газа и перейти на другие источники энергии после того, как Путин признал независимость Донецкой и Луганской народной республики. Ранее Украина отключилась от энергосистем России и Беларуси и начала работу в автономном режиме. После объявления о военной спецоперации РФ глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсудит введение дополнительного пакета санкций в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции Евросоюза нанесут серьезный удар российской экономике. По ее прогнозу, с критическими последствиями столкнется промышленность РФ.