В ХМАО прибыли эвакуированные жители Донбасса

06 марта 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Все прибывшие граждане независимых республик получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО приехали 19 эвакуированных жителей Донбасса. Информация об этом размещена на официальном сайте департамента социального развития ХМАО. «В органы социальной защиты населения автономного округа обратились 19 граждан, прибывших из ДНР и ЛНР. 1 марта между Министерством труда и социального развития Ростовский области и депсоцразвития ХМАО было подписано соглашение о сотрудничестве», — говорится в сообщении. Сообщается, что в рамках соглашения все прибывшие граждане независимых республик получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей из федерального бюджета. Документы восьми эвакуированных жителей Донбасса из Нефтеюганска, Когалыма и Мегиона направлены сейчас в Министерство труда и соцразвития Ростовской области для получения выплаты, власти на местах продолжают работу по сбору документов 11 граждан. Также в ХМАО эвакуированные получают продуктовые наборы, предметы первой необходимости, постельное белье. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовы принимать беженцев из Донбасса. В Нижневартовске разместят 85 человек, в Сургуте развернуто 230 мест для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО приехали 19 эвакуированных жителей Донбасса. Информация об этом размещена на официальном сайте департамента социального развития ХМАО. «В органы социальной защиты населения автономного округа обратились 19 граждан, прибывших из ДНР и ЛНР. 1 марта между Министерством труда и социального развития Ростовский области и депсоцразвития ХМАО было подписано соглашение о сотрудничестве», — говорится в сообщении. Сообщается, что в рамках соглашения все прибывшие граждане независимых республик получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей из федерального бюджета. Документы восьми эвакуированных жителей Донбасса из Нефтеюганска, Когалыма и Мегиона направлены сейчас в Министерство труда и соцразвития Ростовской области для получения выплаты, власти на местах продолжают работу по сбору документов 11 граждан. Также в ХМАО эвакуированные получают продуктовые наборы, предметы первой необходимости, постельное белье. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовы принимать беженцев из Донбасса. В Нижневартовске разместят 85 человек, в Сургуте развернуто 230 мест для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.