05 марта 2022
04 марта 2022

В ХМАО прибыли эвакуированные жители Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Все прибывшие граждане независимых республик получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей Фото:

В ХМАО приехали 19 эвакуированных жителей Донбасса. Информация об этом размещена на официальном сайте департамента социального развития ХМАО.

«В органы социальной защиты населения автономного округа обратились 19 граждан, прибывших из ДНР и ЛНР. 1 марта между Министерством труда и социального развития Ростовский области и депсоцразвития ХМАО было подписано соглашение о сотрудничестве», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках соглашения все прибывшие граждане независимых республик получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей из федерального бюджета. Документы восьми эвакуированных жителей Донбасса из Нефтеюганска, Когалыма и Мегиона направлены сейчас в Министерство труда и соцразвития Ростовской области для получения выплаты, власти на местах продолжают работу по сбору документов 11 граждан. Также в ХМАО эвакуированные получают продуктовые наборы, предметы первой необходимости, постельное белье.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовы принимать беженцев из Донбасса. В Нижневартовске разместят 85 человек, в Сургуте развернуто 230 мест для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

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В ХМАО приехали 19 эвакуированных жителей Донбасса. Информация об этом размещена на официальном сайте департамента социального развития ХМАО. «В органы социальной защиты населения автономного округа обратились 19 граждан, прибывших из ДНР и ЛНР. 1 марта между Министерством труда и социального развития Ростовский области и депсоцразвития ХМАО было подписано соглашение о сотрудничестве», — говорится в сообщении. Сообщается, что в рамках соглашения все прибывшие граждане независимых республик получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей из федерального бюджета. Документы восьми эвакуированных жителей Донбасса из Нефтеюганска, Когалыма и Мегиона направлены сейчас в Министерство труда и соцразвития Ростовской области для получения выплаты, власти на местах продолжают работу по сбору документов 11 граждан. Также в ХМАО эвакуированные получают продуктовые наборы, предметы первой необходимости, постельное белье. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовы принимать беженцев из Донбасса. В Нижневартовске разместят 85 человек, в Сургуте развернуто 230 мест для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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