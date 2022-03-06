Украина отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе

06 марта 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Российская сторона объявила режим тишины, чтобы вывезти людей с территорий обстрела, но ВСУ не соблюдают договоренностей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская сторона отказалась соблюдать договоренности, заключенные с представителями РФ о режиме тишины для вывода граждан на территории Мариуполя и Волновахи. Об этом заявил официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе», — сказал он. Его слова приводит РИА «Новости». С 10:00 по московскому времени 4 марта российская сторона объявила режим тишины для того, чтобы мирные жители украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами, пишет RT. Однако позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские националисты устроили взрыв в Мариуполе. Кроме того, там назрела гуманитарная катастрофа — в течение пяти дней в городе нет воды, тепла, света и продовольствия, дополняет Nation News. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик, длившегося 8 лет, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, основная цель которой — демилитаризация и денацификация Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, однако украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Кроме всего прочего, западные страны предпринимают недружественные действия в отношении России в экономической сфере, пишет Vse42.ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинская сторона отказалась соблюдать договоренности, заключенные с представителями РФ о режиме тишины для вывода граждан на территории Мариуполя и Волновахи. Об этом заявил официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе», — сказал он. Его слова приводит РИА «Новости». С 10:00 по московскому времени 4 марта российская сторона объявила режим тишины для того, чтобы мирные жители украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами, пишет RT. Однако позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские националисты устроили взрыв в Мариуполе. Кроме того, там назрела гуманитарная катастрофа — в течение пяти дней в городе нет воды, тепла, света и продовольствия, дополняет Nation News. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик, длившегося 8 лет, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, основная цель которой — демилитаризация и денацификация Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, однако украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Кроме всего прочего, западные страны предпринимают недружественные действия в отношении России в экономической сфере, пишет Vse42.ru.