В Мариуполе началась эвакуация граждан

Из Мариуполя эвакуировано 300 человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполе началась эвакуация мирных жителей — с этой территории уже вывезено около 300 человек. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Штаб территориальной обороны ДНР» .

«В ходе совместной операции ВС РФ, сил ДНР и ЛНР продолжается освобождение населенных пунктов, ранее находившихся под контролем ВСУ. Донецкая Народная Республика эвакуировала из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район более 300 человек», — говорится в сообщении.

4 марта российская сторона объявила режим тишины для того, чтобы мирные жители Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами и покинуть эти территории, пишет деловое издание «Взгляд». Власти Мариуполя сообщили об эвакуации граждан по гуманитарному коридору. Это произошло через сутки после срока, о котором договорились с Россией, отмечает RT. Однако позже официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинская сторона отказалась соблюдать договоренности по режиму тишины.

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для нее является корректное и осторожное отношение к мирным жителям и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев, но использует их в качестве живого щита.

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