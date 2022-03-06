Центробанк сообщил о новых ограничениях для Visa и Mastercard

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Для карт Visa и Mastercard недоступны приложения Apple Pay и Google Pay Фото:

Для карт Visa и Mastercard будут недоступны приложения Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщает Центробанк.

«Сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы регулятора. Однако бесконтактную оплату можно будет осуществить через платежный сервис Мир Pay с помощью смартфона, также доступна контактная оплата.

На сайте Центробанка указано, что карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России. Санкции на них не влияют. При этом трансграничные операции будут недоступны.

Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение об остановке работы в России. До 9 марта карты Visa и Mastercard будут работать по всему миру. С 10 марта карты продолжат работать только на территории России.

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Для карт Visa и Mastercard будут недоступны приложения Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщает Центробанк. «Сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы регулятора. Однако бесконтактную оплату можно будет осуществить через платежный сервис Мир Pay с помощью смартфона, также доступна контактная оплата. На сайте Центробанка указано, что карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России. Санкции на них не влияют. При этом трансграничные операции будут недоступны. Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение об остановке работы в России. До 9 марта карты Visa и Mastercard будут работать по всему миру. С 10 марта карты продолжат работать только на территории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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