Центробанк сообщил о новых ограничениях для Visa и Mastercard

06 марта 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Для карт Visa и Mastercard недоступны приложения Apple Pay и Google Pay Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для карт Visa и Mastercard будут недоступны приложения Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщает Центробанк. «Сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы регулятора. Однако бесконтактную оплату можно будет осуществить через платежный сервис Мир Pay с помощью смартфона, также доступна контактная оплата. На сайте Центробанка указано, что карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России. Санкции на них не влияют. При этом трансграничные операции будут недоступны. Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение об остановке работы в России. До 9 марта карты Visa и Mastercard будут работать по всему миру. С 10 марта карты продолжат работать только на территории России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для карт Visa и Mastercard будут недоступны приложения Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщает Центробанк. «Сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы регулятора. Однако бесконтактную оплату можно будет осуществить через платежный сервис Мир Pay с помощью смартфона, также доступна контактная оплата. На сайте Центробанка указано, что карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России. Санкции на них не влияют. При этом трансграничные операции будут недоступны. Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение об остановке работы в России. До 9 марта карты Visa и Mastercard будут работать по всему миру. С 10 марта карты продолжат работать только на территории России.