Неврологи назвали причины онемения пальцев рук

Пальцы рук могут неметь из-за частого употребления алкоголя или неправильного питания Фото: Анна Майорова © URA.RU

Наиболее частой причиной онемения пальцев рук являются туннельные синдромы, когда один из нервов начинает пережиматься в самых уязвимых местах. Об этом URA.RU рассказал невролог Юрий Андрусов.

«Если мы говорим об онемении пальцев рук относительно постоянным или приходящим, то причиной этому является некие поражения нервов, которые проходят на руке. Самой частой причиной такого онемения являются, так называемые, туннельные синдромы. Это состояние, при которых тот или иной нерв в какой-то момент начинает пережиматься в наиболее уязвимых местах», — сказал Юрий Андрусов.

Как объяснил специалист, чаще всего пережимается нерв в области запястья. «Самый частый из них, это запястный туннельный синдром. Еще он называется карпальный туннельный синдром. Состояние, которое возникает при давлении срединного нерва в области запястья, где сгибается кисть. Это наиболее частое состояние, приводящее к онемению среднего, указательного и немного безымянного пальца. Второй причиной может быть сдавление локтевого нерва в области локтевого сустава», — добавил он.

Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с URA.RU отметил, что причиной онемения пальцев может быть алкоголь и питание. «Если в питании витаминов группы B мало или если человек пьет слишком уж усердно, тогда мембрана восстанавливаться не будет. Импульс будет проходить плохо, тогда и будет возникать то ощущение онемения. Оно может по-разному проявляться. У кого-то будет онемение, у кого-то онемение со жжением, покалыванием. Будет то, что называется парестезией, то есть, нарушение ощущения, восприятия», — уточнил собеседник агентства.

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