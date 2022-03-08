Стоматолог назвал главную причину потери зубов

09 марта 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Нарушения различный функций организма могут сказаться на зубах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Плохая гигиена, кариес, вредные привычки, питание, приводящее к воспалительным процессам во рту, являются основной причиной потери зубов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-стоматолог высшей категории Олег Конников. «Любые воспалительные процессы в зубах или около зубов могут приводить к потере зуба. Это может начаться из-за плохой гигиены, кариеса, неправильного образа жизни, вредных привычек, питания», — сказал Олег Конников. Стоматолог, челюстно-лицевой хирург Геннадий Шаргородский в разговоре с URA.RU добавил, что частыми причинами потери зубов становятся запущенные формы кариеса и пародонтоз. «Как появляется пародонтоз ни один человек в мире не знает. Это часто бывает осложнением хронических заболеваний. Например, как диабет, остеопороз», — заявил он. Конников отметил, что не только гигиена играет большую роль в уходе за зубами. «Потеря зубов — это не только факторы гигиены. Там множество причин, которые вызывают потерю зубов, и системные заболевания, которые ведут к потере зубов. Это нарушение иммунной системы, нарушение функций всех систем в организме может привести к потере зубов. От пародонтита до химиотерапии», — высказался специалист. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Плохая гигиена, кариес, вредные привычки, питание, приводящее к воспалительным процессам во рту, являются основной причиной потери зубов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-стоматолог высшей категории Олег Конников. «Любые воспалительные процессы в зубах или около зубов могут приводить к потере зуба. Это может начаться из-за плохой гигиены, кариеса, неправильного образа жизни, вредных привычек, питания», — сказал Олег Конников. Стоматолог, челюстно-лицевой хирург Геннадий Шаргородский в разговоре с URA.RU добавил, что частыми причинами потери зубов становятся запущенные формы кариеса и пародонтоз. «Как появляется пародонтоз ни один человек в мире не знает. Это часто бывает осложнением хронических заболеваний. Например, как диабет, остеопороз», — заявил он. Конников отметил, что не только гигиена играет большую роль в уходе за зубами. «Потеря зубов — это не только факторы гигиены. Там множество причин, которые вызывают потерю зубов, и системные заболевания, которые ведут к потере зубов. Это нарушение иммунной системы, нарушение функций всех систем в организме может привести к потере зубов. От пародонтита до химиотерапии», — высказался специалист.