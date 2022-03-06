Nvidia приостановила продажи в России

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Компания NVIDIA специализируется на производстве видеокарт для ПК и других устройств Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания Nvidia приостановила продажи продукции в России. Причина приостановки продаж не названа.

«Мы не продаем в Россию», — заявил PCMag представитель Nvidia. В компании уточнили, что приостановка продаж распространяется на все продукты Nvidia.

Американская компания Microsoft приостанавливает продажи в России. Также Apple объявляла о приостановке продаж своей техники, но вскоре магазины компании возобновили работу в штатном режиме.

Россия по решению президента РФ Владимира Путина проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. Оккупация территории в планы России не входит, заявил российский глава Владимир Путин. После чего западные страны объявили о новых санкциях против России.

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Компания Nvidia приостановила продажи продукции в России. Причина приостановки продаж не названа. «Мы не продаем в Россию», — заявил PCMag представитель Nvidia. В компании уточнили, что приостановка продаж распространяется на все продукты Nvidia. Американская компания Microsoft приостанавливает продажи в России. Также Apple объявляла о приостановке продаж своей техники, но вскоре магазины компании возобновили работу в штатном режиме. Россия по решению президента РФ Владимира Путина проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. Оккупация территории в планы России не входит, заявил российский глава Владимир Путин. После чего западные страны объявили о новых санкциях против России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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