Минобороны: российские военные уничтожили аэропорт в Виннице

Российские войска уничтожили аэродром украинских Военно-воздушных сил, расположенный в Виннице. Об этом сообщило на брифинге Минобороны РФ.
«Почти вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром ВВС Украины в Виннице», — заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Сбито в воздухе еще 3 украинских истребителя СУ-27 и 3 беспилотных летательных аппарата, добавил он. По этим сведениям, за 2 последних дня спецоперации ВВС Украины потеряли 11 самолетов и 2 вертолета.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.
Российские войска уничтожили аэродром украинских Военно-воздушных сил, расположенный в Виннице. Об этом сообщило на брифинге Минобороны РФ. «Почти вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром ВВС Украины в Виннице», — заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Сбито в воздухе еще 3 украинских истребителя СУ-27 и 3 беспилотных летательных аппарата, добавил он. По этим сведениям, за 2 последних дня спецоперации ВВС Украины потеряли 11 самолетов и 2 вертолета. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.