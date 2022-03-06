Минобороны: российские военные уничтожили аэропорт в Виннице

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Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., взрыв
Почти вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили аэродром украинских Военно-воздушных сил, расположенный в Виннице. Об этом сообщило на брифинге Минобороны РФ.

«Почти вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром ВВС Украины в Виннице», — заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Сбито в воздухе еще 3 украинских истребителя СУ-27 и 3 беспилотных летательных аппарата, добавил он. По этим сведениям, за 2 последних дня спецоперации ВВС Украины потеряли 11 самолетов и 2 вертолета.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

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Российские войска уничтожили аэродром украинских Военно-воздушных сил, расположенный в Виннице. Об этом сообщило на брифинге Минобороны РФ. «Почти вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром ВВС Украины в Виннице», — заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Сбито в воздухе еще 3 украинских истребителя СУ-27 и 3 беспилотных летательных аппарата, добавил он. По этим сведениям, за 2 последних дня спецоперации ВВС Украины потеряли 11 самолетов и 2 вертолета. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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