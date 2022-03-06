06 марта 2022

Путин присвоил звание Героя РФ командиру батальона «Спарта»

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Владимиру Жоге присвоили звание Героя России (посмертно) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге, погибшему в Волновахе, присвоено звание Героя России (посмертно). Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

«За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артемовичу (посмертно)», — говорится в сообщении, пишет РИА «Новости». Комбат стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России.

Владимир Жога погиб 5 марта к югу от Донецка. В то время, как он помогал эвакуироваться местным жителям, противник открыл огонь. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики — посмертно.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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Командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге, погибшему в Волновахе, присвоено звание Героя России (посмертно). Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артемовичу (посмертно)», — говорится в сообщении, пишет РИА «Новости». Комбат стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России. Владимир Жога погиб 5 марта к югу от Донецка. В то время, как он помогал эвакуироваться местным жителям, противник открыл огонь. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики — посмертно. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.
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