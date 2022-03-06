В ЛНР задержали агентов, готовящих теракты на Донбассе и в РФ

07 марта 2022 в 01:21 Размер текста - 17 +

Агентов задержали в ЛНР при перевозке оружия и боеприпасов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство госбезопасности ЛНР сообщило о задержании двух украинских агентов, готовивших теракты на территории республики и Ростовской области в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики задержаны двое агентов Главного управления разведки министерства обороны Украины, которые были направлены на территорию ЛНР с целью подготовки и совершения террористических актов, как в пределах республики, так и на территории Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте МГБ ЛНР. Сообщается, что агенты были задержаны в Луганске при перевозке оружия и боеприпасов. Подозреваемые дали признательные показания. Ранее МВД России сообщало, что расположенные на Украине колл-центры распространяют в даркнете «заказы» на совершение терактов в России. В ведомстве призывали граждан РФ не реагировать на подобные провокационные предложения. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство госбезопасности ЛНР сообщило о задержании двух украинских агентов, готовивших теракты на территории республики и Ростовской области в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики задержаны двое агентов Главного управления разведки министерства обороны Украины, которые были направлены на территорию ЛНР с целью подготовки и совершения террористических актов, как в пределах республики, так и на территории Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте МГБ ЛНР. Сообщается, что агенты были задержаны в Луганске при перевозке оружия и боеприпасов. Подозреваемые дали признательные показания. Ранее МВД России сообщало, что расположенные на Украине колл-центры распространяют в даркнете «заказы» на совершение терактов в России. В ведомстве призывали граждан РФ не реагировать на подобные провокационные предложения. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет.