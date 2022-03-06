В ЛНР задержали агентов, готовящих теракты на Донбассе и в РФ

Министерство госбезопасности ЛНР сообщило о задержании двух украинских агентов, готовивших теракты на территории республики и Ростовской области в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики задержаны двое агентов Главного управления разведки министерства обороны Украины, которые были направлены на территорию ЛНР с целью подготовки и совершения террористических актов, как в пределах республики, так и на территории Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте МГБ ЛНР. Сообщается, что агенты были задержаны в Луганске при перевозке оружия и боеприпасов. Подозреваемые дали признательные показания.
Ранее МВД России сообщало, что расположенные на Украине колл-центры распространяют в даркнете «заказы» на совершение терактов в России. В ведомстве призывали граждан РФ не реагировать на подобные провокационные предложения.
После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет.
Министерство госбезопасности ЛНР сообщило о задержании двух украинских агентов, готовивших теракты на территории республики и Ростовской области в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики задержаны двое агентов Главного управления разведки министерства обороны Украины, которые были направлены на территорию ЛНР с целью подготовки и совершения террористических актов, как в пределах республики, так и на территории Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте МГБ ЛНР. Сообщается, что агенты были задержаны в Луганске при перевозке оружия и боеприпасов. Подозреваемые дали признательные показания. Ранее МВД России сообщало, что расположенные на Украине колл-центры распространяют в даркнете «заказы» на совершение терактов в России. В ведомстве призывали граждан РФ не реагировать на подобные провокационные предложения. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет.