В Европе испугались дефицита урожая из-за спецоперации на Украине

Журналисты опасаются, что без российских азотных удобрений неминуем дефицит урожая в Европе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Некоторые страны Европы стали переживать, что им грозит сокращение урожая из-за недостатка российских азотных удобрений. На эту тему вышел материал в информационном ресурсе о сельском хозяйстве Pleinchamp.

Почти 25% всех азотных удобрений, импортируемых в Европу, приходится на Россию. Кроме того, она также является ведущим поставщиком природного газа и аммиака в Европу — двух необходимых компонентов для производства удобрений такого типа, написано в статье, передает РИА «Новости».

По мнению авторов, уже в текущем году Францию ожидают проблемы из-за перспективы долгосрочного роста цен на удобрения, а также из-за риска их полного исчезновения с прилавков в магазинах страны. Журналисты напомнили, что сейчас цена барреля нефти составляет более 110 долларов, и вероятно она поднимется еще выше, так как уже ощутим дефицит поставок зерна и масличных культур из России и Украины. По мнению редакции Pleinchamp, в такой ситуации на первый план вновь выходит понятие продовольственного суверенитета.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

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