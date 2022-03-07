Россиян на Западе могут выставить на мороз «без выходного пособия», заявила Юлия Михалкова Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Экс-участница шоу «Уральские пельмени», уроженка Свердловской области Юлия Михалкова заявила, что те, кто стремится уехать из России на Запад, навсегда останутся там «людьми второго сорта». По ее словам, она с недоумением наблюдает за тем, как деятели шоу-бизнеса хотят быстрее покинуть страну.

«Вы никогда не станете там своими. Вы всегда будете чужими — людьми второго сорта, которых в любой момент могут затравить и выставить на мороз без выходного пособия только из-за того, что у вас паспорт российский. Что сейчас и происходит», — написала Юлия Михалкова в Instagram.

Экс-участница «Уральских пельменей» отметила, что много путешествовала по миру, а поэтому понимает и чувствует, как живут за рубежом. Она рассказала, что с недоумением наблюдает за тем, как деятели шоу-бизнеса и «микроселебы» стремятся покинуть Россию. «Здесь иногда трудно, иногда непонятно. Но она — наш дом. Любимый дом. И здесь мы всегда будем своими», — написала Михалкова.

Ранее журналистка Божена Рынска сообщила, певица Алла Пугачева якобы покинула Россию 28 февраля. Народная артистка СССР, по данным Рынски, вылетела из аэропорта Внуково-3. После СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Пугачева находится в Израиле, куда часто летала на отдых, передают «Дни.ру». До этого появилась информация, что из России улетела журналистка Ксения Собчак, но сама Собчак позднее опровергла эти слухи. Журналистка заявила, что уехала на отдых с сыном, у которого начались школьные каникулы, передает «Национальная служба новостей».

Перелеты многих известных людей связывают с началом проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину докладывают о медийных личностях, которые выступают против спецоперации.

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