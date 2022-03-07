Трамп предложил США бомбить Россию под флагами Китая

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Клипарт. Сток Сайт президента России, трамп дональд
Трамп в шутку предложил развязать войну между Россией и Китаем Фото:
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Бывший президент США Дональд Трамп в шутку предложил бомбить Россию, заменив американские флаги на истребителях F-22 китайскими. Политик сделал это заявление во время выступления для спонсоров Республиканской партии.

Выступая перед однопартийцами, экс-президент предложил «выбомбить из России дерьмо», заменив американские флаги на истребителях китайскими. «Тогда мы скажем: „Китай это сделал, а мы этого не делали, это все Китай“. И тогда они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть», — процитировала Трампа газета The Washington Post.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Минобороны заявляет, что ВС РФ действуют, не причиняя вреда мирным жителям. Однако США и страны Запада продолжают вводить новые масштабные экономические санкции против России. А глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател потребовала принять решение об исключении России из Интерпола.

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Бывший президент США Дональд Трамп в шутку предложил бомбить Россию, заменив американские флаги на истребителях F-22 китайскими. Политик сделал это заявление во время выступления для спонсоров Республиканской партии. Выступая перед однопартийцами, экс-президент предложил «выбомбить из России дерьмо», заменив американские флаги на истребителях китайскими. «Тогда мы скажем: „Китай это сделал, а мы этого не делали, это все Китай“. И тогда они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть», — процитировала Трампа газета The Washington Post. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Минобороны заявляет, что ВС РФ действуют, не причиняя вреда мирным жителям. Однако США и страны Запада продолжают вводить новые масштабные экономические санкции против России. А глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател потребовала принять решение об исключении России из Интерпола.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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