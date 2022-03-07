Трамп предложил США бомбить Россию под флагами Китая

07 марта 2022 в 08:40 Размер текста - 17 +

Трамп в шутку предложил развязать войну между Россией и Китаем Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший президент США Дональд Трамп в шутку предложил бомбить Россию, заменив американские флаги на истребителях F-22 китайскими. Политик сделал это заявление во время выступления для спонсоров Республиканской партии. Выступая перед однопартийцами, экс-президент предложил «выбомбить из России дерьмо», заменив американские флаги на истребителях китайскими. «Тогда мы скажем: „Китай это сделал, а мы этого не делали, это все Китай“. И тогда они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть», — процитировала Трампа газета The Washington Post. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Минобороны заявляет, что ВС РФ действуют, не причиняя вреда мирным жителям. Однако США и страны Запада продолжают вводить новые масштабные экономические санкции против России. А глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател потребовала принять решение об исключении России из Интерпола. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший президент США Дональд Трамп в шутку предложил бомбить Россию, заменив американские флаги на истребителях F-22 китайскими. Политик сделал это заявление во время выступления для спонсоров Республиканской партии. Выступая перед однопартийцами, экс-президент предложил «выбомбить из России дерьмо», заменив американские флаги на истребителях китайскими. «Тогда мы скажем: „Китай это сделал, а мы этого не делали, это все Китай“. И тогда они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть», — процитировала Трампа газета The Washington Post. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Минобороны заявляет, что ВС РФ действуют, не причиняя вреда мирным жителям. Однако США и страны Запада продолжают вводить новые масштабные экономические санкции против России. А глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател потребовала принять решение об исключении России из Интерпола.