Глава ЛНР: большая часть республики освобождена

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Флаг ЛНР в Дамаске Сирии вместо украинского, флаг лнр
Пасечник заявил взятии под контроль большей части территории ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Большая часть Луганской Народной Республики освобождена. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава республики Леонид Пасечник.

«На сегодняшний день практически вся территория Луганской Народной республики, большая ее часть, освобождена. Мы еще не освободили такой серьезный укрепрайон — это Северодонецк, Рубежное, Лисичанск. Они практически взяты в кольцо», — сказал Пасечник.

Специальная операция по завершению боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках началась 24 февраля 2022 года. Об этом в прямом эфире объявил президент РФ Владимир Путин. Целью операции заявлялась денацификация и демилитаризация Украины.

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Большая часть Луганской Народной Республики освобождена. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава республики Леонид Пасечник. «На сегодняшний день практически вся территория Луганской Народной республики, большая ее часть, освобождена. Мы еще не освободили такой серьезный укрепрайон — это Северодонецк, Рубежное, Лисичанск. Они практически взяты в кольцо», — сказал Пасечник. Специальная операция по завершению боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках началась 24 февраля 2022 года. Об этом в прямом эфире объявил президент РФ Владимир Путин. Целью операции заявлялась денацификация и демилитаризация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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