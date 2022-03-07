Глава ЛНР: большая часть республики освобождена

Пасечник заявил взятии под контроль большей части территории ЛНР Фото: ЛуганскИнформЦентр

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Большая часть Луганской Народной Республики освобождена. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава республики Леонид Пасечник.

«На сегодняшний день практически вся территория Луганской Народной республики, большая ее часть, освобождена. Мы еще не освободили такой серьезный укрепрайон — это Северодонецк, Рубежное, Лисичанск. Они практически взяты в кольцо», — сказал Пасечник.

Специальная операция по завершению боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках началась 24 февраля 2022 года. Об этом в прямом эфире объявил президент РФ Владимир Путин. Целью операции заявлялась денацификация и демилитаризация Украины.