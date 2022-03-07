Прощание с Владимиром Жогой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В столице Донецкой народной республики сегодня прошла церемония прощания с командиром батальона «Спарта» Владимиром Жогой. Накануне, 6 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя России посмертно. Владимир Жога погиб 5 марта, выводя мирных жителей из города Волноваха, который находится под контролем ВСУ.

На церемонию прощания, проходившую в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, собрались однополчане, родственники и друзья погибшего. Почтить память погибшего пришло немало мирных жителей Донецка. В разговоре с корреспондентом URA.RU жители Донецка подчеркнули, что искренне переживают за молодых ребят, гибнущих сейчас в окопах, защищая народ Донбасса.

«Война коснулась всех нас. Мы искренне благодарны России за помощь и не можем сдержать слез за всех молодых ребят, что сейчас сражаются за нас — за Россию и Донбасс», — поделилась своими переживаниями одна из жительниц Донецка.

Владимира Жогу в республике искренне считают национальным героем. Об этом говорят все, с кем удалось пообщаться корреспондентам во время траурной церемонии. «Володя наш национальный герой. Он пришел из Славянска в Донецк. В Славянске он потерял все. И все эти восемь лет он защищал родную землю и мирных жителей. Он действительно герой и для нас всех его уход — это большая потеря», — рассказал журналистам житель Донецка Сергей.

После церемонии прощания в здании театра траурная процессия, возглавляемая главой ДНР Денисом Пушилиным и ближайшими соратниками Жоги, двинулась по одному из основных проспектов Донецка — улице Артема. Жога будет похоронен на кладбище «Донецкое море». Здесь же в 2016 году похоронили Арсена Павлова (Моторолу).

О смерти Жоги стало известно 5 марта. Комбат «Спарты» погиб, помогая обеспечить выход мирным жителям из города Волноваха. Он родился в 1993 году в Донецке. В 2014 году участвовал в вооруженном конфликте на Украине. В октябре 2016 года стал командиром «Спарты».

Родные Владимира Жоги Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На церемонию пришли соратники погибшего и простые жители Донецка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Владимиру Жоге присвоено звание Героя Российской Федерации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Проститься с героем приехал глава ДНР Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мирные жители Донецка пришли сказать последнее «Спасибо» защитнику Донбасса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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