В России появится новая система оценки эффективности ученых

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9-й Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир». Пермь, микроскоп, ученый
Ученым разрешат не иметь публикаций в зарубежных журналах для получения госзаказов Фото:

Российские власти намерены при выделении денег научным организациям отменить обязательное требование иметь научные публикации в зарубежных журналах и создать вместо этого новую систему оценки эффективности исследований. Об этом URA.RU сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, курирующего вопросы цифровизации экономики.

«Правительство планирует при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий на научные исследования отменить требование по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования Web of Science и/или Scopus», — рассказали представители вице-премьера.

Вместо этого в ближайших планах кабмина создать собственную систему оценки эффективности научных исследований. Соответствующее поручение Чернышенко дал Минобрнауки РФ.

Web of Science и Scopus — авторитетные международные базы научных изданий, публикации в которых сейчас являются обязательным условием для предоставления грантов от Российского научного фонда и финансирования в рамках ряда государственных программ и проектов. Также такие публикации повышают шансы институтов на более высокую оценку при оценке эффективности выполнения ими государственного задания.

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Российские власти намерены при выделении денег научным организациям отменить обязательное требование иметь научные публикации в зарубежных журналах и создать вместо этого новую систему оценки эффективности исследований. Об этом URA.RU сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, курирующего вопросы цифровизации экономики. «Правительство планирует при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий на научные исследования отменить требование по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования Web of Science и/или Scopus», — рассказали представители вице-премьера. Вместо этого в ближайших планах кабмина создать собственную систему оценки эффективности научных исследований. Соответствующее поручение Чернышенко дал Минобрнауки РФ. Web of Science и Scopus — авторитетные международные базы научных изданий, публикации в которых сейчас являются обязательным условием для предоставления грантов от Российского научного фонда и финансирования в рамках ряда государственных программ и проектов. Также такие публикации повышают шансы институтов на более высокую оценку при оценке эффективности выполнения ими государственного задания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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