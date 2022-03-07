В России появится новая система оценки эффективности ученых

Российские власти намерены при выделении денег научным организациям отменить обязательное требование иметь научные публикации в зарубежных журналах и создать вместо этого новую систему оценки эффективности исследований. Об этом URA.RU сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, курирующего вопросы цифровизации экономики.
«Правительство планирует при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий на научные исследования отменить требование по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования Web of Science и/или Scopus», — рассказали представители вице-премьера.
Вместо этого в ближайших планах кабмина создать собственную систему оценки эффективности научных исследований. Соответствующее поручение Чернышенко дал Минобрнауки РФ.
Web of Science и Scopus — авторитетные международные базы научных изданий, публикации в которых сейчас являются обязательным условием для предоставления грантов от Российского научного фонда и финансирования в рамках ряда государственных программ и проектов. Также такие публикации повышают шансы институтов на более высокую оценку при оценке эффективности выполнения ими государственного задания.
Российские власти намерены при выделении денег научным организациям отменить обязательное требование иметь научные публикации в зарубежных журналах и создать вместо этого новую систему оценки эффективности исследований. Об этом URA.RU сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, курирующего вопросы цифровизации экономики. «Правительство планирует при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий на научные исследования отменить требование по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования Web of Science и/или Scopus», — рассказали представители вице-премьера. Вместо этого в ближайших планах кабмина создать собственную систему оценки эффективности научных исследований. Соответствующее поручение Чернышенко дал Минобрнауки РФ. Web of Science и Scopus — авторитетные международные базы научных изданий, публикации в которых сейчас являются обязательным условием для предоставления грантов от Российского научного фонда и финансирования в рамках ряда государственных программ и проектов. Также такие публикации повышают шансы институтов на более высокую оценку при оценке эффективности выполнения ими государственного задания.