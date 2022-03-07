В Германии отказались от части санкций против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Олаф Шольц подчеркнул, что у ЕС нет альтернативы российским энергоноситеям Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Германия вынуждена продолжить сотрудничество с российскими компаниями в сфере поставки энергоносителей, так как поиск альтернативы для этих поставок — процесс небыстрый. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Федеральное правительство уже несколько месяцев работает с партнерами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив для российской энергии. Но это не происходит в одночасье», — приводит слова Шольца РИА «Новости».

По словам канцлера ФРГ, так как у страны в настоящее время нет альтернативы российским энергоносителям, власти приняли решение продолжить сотрудничество с Москвой по их поставкам. Шольц назвал это важным шагом для обеспечения повседневной жизни населения ЕС.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия вынуждена продолжить сотрудничество с российскими компаниями в сфере поставки энергоносителей, так как поиск альтернативы для этих поставок — процесс небыстрый. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Федеральное правительство уже несколько месяцев работает с партнерами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив для российской энергии. Но это не происходит в одночасье», — приводит слова Шольца РИА «Новости». По словам канцлера ФРГ, так как у страны в настоящее время нет альтернативы российским энергоносителям, власти приняли решение продолжить сотрудничество с Москвой по их поставкам. Шольц назвал это важным шагом для обеспечения повседневной жизни населения ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...