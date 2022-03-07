В Германии отказались от части санкций против России

Германия вынуждена продолжить сотрудничество с российскими компаниями в сфере поставки энергоносителей, так как поиск альтернативы для этих поставок — процесс небыстрый. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Федеральное правительство уже несколько месяцев работает с партнерами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив для российской энергии. Но это не происходит в одночасье», — приводит слова Шольца РИА «Новости».
По словам канцлера ФРГ, так как у страны в настоящее время нет альтернативы российским энергоносителям, власти приняли решение продолжить сотрудничество с Москвой по их поставкам. Шольц назвал это важным шагом для обеспечения повседневной жизни населения ЕС.
Германия вынуждена продолжить сотрудничество с российскими компаниями в сфере поставки энергоносителей, так как поиск альтернативы для этих поставок — процесс небыстрый. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Федеральное правительство уже несколько месяцев работает с партнерами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив для российской энергии. Но это не происходит в одночасье», — приводит слова Шольца РИА «Новости». По словам канцлера ФРГ, так как у страны в настоящее время нет альтернативы российским энергоносителям, власти приняли решение продолжить сотрудничество с Москвой по их поставкам. Шольц назвал это важным шагом для обеспечения повседневной жизни населения ЕС.