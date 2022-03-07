Минобороны РФ: лаборатории Украины работали с чумой и дизентерией

07 марта 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Биологические лаборатории работали по заказу США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинские лаборатории работали с возбудителями чумы, дизентерии, сибирской язвы и других болезней. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. «Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве», — сказал Игорь Кириллов, передает ТАСС. Кириллов заявил, что во Львове уничтожили более 320 емкостей. По его словам, есть доказательства работ, которые проводились в рамках военно-биологических программ. Кураторы из Пентагона поняли, что если материалы попадут к экспертам РФ, то может быть подтверждено нарушение США и Украиной Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сказал он. На Украине расположена сеть более чем 30 биолабораторий, заказчиком работ является агентство по сокращению угрозы при американском минобороны, сказал Кириллов. Ранее представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал о разработке на Украине компонентов биооружия. Он сообщал о разработке патогенов чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней. Председатель Следственного комитета России поручил проверить факты создания биологического оружия на Украине, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские лаборатории работали с возбудителями чумы, дизентерии, сибирской язвы и других болезней. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. «Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве», — сказал Игорь Кириллов, передает ТАСС. Кириллов заявил, что во Львове уничтожили более 320 емкостей. По его словам, есть доказательства работ, которые проводились в рамках военно-биологических программ. Кураторы из Пентагона поняли, что если материалы попадут к экспертам РФ, то может быть подтверждено нарушение США и Украиной Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сказал он. На Украине расположена сеть более чем 30 биолабораторий, заказчиком работ является агентство по сокращению угрозы при американском минобороны, сказал Кириллов. Ранее представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал о разработке на Украине компонентов биооружия. Он сообщал о разработке патогенов чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней. Председатель Следственного комитета России поручил проверить факты создания биологического оружия на Украине, передает телеканал 360.