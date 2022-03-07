Минобороны РФ: националисты открывают огонь по мирным жителям

07 марта 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

В ведомстве отметили, что украинские боевики не дают жителям Мариуполя покинуть свои дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты открывают огонь по мирным жителям Мариуполя, которые пытаются покинуть свои дома во время спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Об этом на брифинге Минобороны РФ заявил главный представитель ведомства Игорь Конашенков. «По словам вырвавшихся из Мариуполя мирных жителей, обстановка в оккупированном националистами городе тяжелая. Люди прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице. Боевики их разгоняют. ПО всем мирным жителям, пытающимся выходить из домов, националисты открывают огонь», — заявил Игорь Конашенков. По его словам, жители вынуждены писать красками на стенах и дверях: «Не стреляйте, здесь дети». Именно в этих домах, пользуясь тактикой террористов, националисты разворачивают свои огневые точки, заявил представитель Минобороны РФ. По данным Минобороны, украинские военные и боевики и раньше использовали мирных жителей в качестве живых щитов. При этом российские силы ведут огонь по объектам военной инфраструктуры, а с гражданскими лицами ведут себя корректно. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации идет с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, в планы Москвы не входит оккупация Украины, Россия своими действиями отражает внешнюю агрессию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские националисты открывают огонь по мирным жителям Мариуполя, которые пытаются покинуть свои дома во время спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Об этом на брифинге Минобороны РФ заявил главный представитель ведомства Игорь Конашенков. «По словам вырвавшихся из Мариуполя мирных жителей, обстановка в оккупированном националистами городе тяжелая. Люди прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице. Боевики их разгоняют. ПО всем мирным жителям, пытающимся выходить из домов, националисты открывают огонь», — заявил Игорь Конашенков. По его словам, жители вынуждены писать красками на стенах и дверях: «Не стреляйте, здесь дети». Именно в этих домах, пользуясь тактикой террористов, националисты разворачивают свои огневые точки, заявил представитель Минобороны РФ. По данным Минобороны, украинские военные и боевики и раньше использовали мирных жителей в качестве живых щитов. При этом российские силы ведут огонь по объектам военной инфраструктуры, а с гражданскими лицами ведут себя корректно. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации идет с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, в планы Москвы не входит оккупация Украины, Россия своими действиями отражает внешнюю агрессию.