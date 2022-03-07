Депутат Госдумы: ВСУ используют тактику международных террористов

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, джавелин
ВСУ прикрываются людьми как щитом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и националисты применяют тактику международных террористических организаций, когда прикрываются мирными жителями как живым щитом. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Не все международные террористические организации применяют эту тактику — прикрываться мирными жителями. Это метод террористов, но многие уже начали отказываться от такого поведения. Поэтому националистические формирования Украины — это серьезная проблема. Подобный метод ставит точку в вопросе, что Украина стала националистическим государством», — заявил Адальби Шхагошев в разговоре с URA.RU.

Он отметил, что при проведении спецоперации будут учитывать эту тактику. Возможно замедление, но задача будет достигнута, сказал депутат. По его словам, Россия на данном этапе делает все возможное и обращает внимание других стран на проблему и доводит информацию через Минобороны РФ о том, как действуют националисты.

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин 24 февраля. В Минобороны уже сообщали, что украинская армия размещает вооружение в жилых кварталах и прикрывается мирным населением как щитом. Российские военные уважительно относятся к жителям и к сдавшимся солдатам.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) и националисты применяют тактику международных террористических организаций, когда прикрываются мирными жителями как живым щитом. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. «Не все международные террористические организации применяют эту тактику — прикрываться мирными жителями. Это метод террористов, но многие уже начали отказываться от такого поведения. Поэтому националистические формирования Украины — это серьезная проблема. Подобный метод ставит точку в вопросе, что Украина стала националистическим государством», — заявил Адальби Шхагошев в разговоре с URA.RU. Он отметил, что при проведении спецоперации будут учитывать эту тактику. Возможно замедление, но задача будет достигнута, сказал депутат. По его словам, Россия на данном этапе делает все возможное и обращает внимание других стран на проблему и доводит информацию через Минобороны РФ о том, как действуют националисты. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин 24 февраля. В Минобороны уже сообщали, что украинская армия размещает вооружение в жилых кварталах и прикрывается мирным населением как щитом. Российские военные уважительно относятся к жителям и к сдавшимся солдатам.
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