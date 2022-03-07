Депутат Госдумы: ВСУ используют тактику международных террористов

07 марта 2022 в 21:09 Размер текста - 17 +

ВСУ прикрываются людьми как щитом Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) и националисты применяют тактику международных террористических организаций, когда прикрываются мирными жителями как живым щитом. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. «Не все международные террористические организации применяют эту тактику — прикрываться мирными жителями. Это метод террористов, но многие уже начали отказываться от такого поведения. Поэтому националистические формирования Украины — это серьезная проблема. Подобный метод ставит точку в вопросе, что Украина стала националистическим государством», — заявил Адальби Шхагошев в разговоре с URA.RU. Он отметил, что при проведении спецоперации будут учитывать эту тактику. Возможно замедление, но задача будет достигнута, сказал депутат. По его словам, Россия на данном этапе делает все возможное и обращает внимание других стран на проблему и доводит информацию через Минобороны РФ о том, как действуют националисты. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин 24 февраля. В Минобороны уже сообщали, что украинская армия размещает вооружение в жилых кварталах и прикрывается мирным населением как щитом. Российские военные уважительно относятся к жителям и к сдавшимся солдатам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и националисты применяют тактику международных террористических организаций, когда прикрываются мирными жителями как живым щитом. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. «Не все международные террористические организации применяют эту тактику — прикрываться мирными жителями. Это метод террористов, но многие уже начали отказываться от такого поведения. Поэтому националистические формирования Украины — это серьезная проблема. Подобный метод ставит точку в вопросе, что Украина стала националистическим государством», — заявил Адальби Шхагошев в разговоре с URA.RU. Он отметил, что при проведении спецоперации будут учитывать эту тактику. Возможно замедление, но задача будет достигнута, сказал депутат. По его словам, Россия на данном этапе делает все возможное и обращает внимание других стран на проблему и доводит информацию через Минобороны РФ о том, как действуют националисты. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин 24 февраля. В Минобороны уже сообщали, что украинская армия размещает вооружение в жилых кварталах и прикрывается мирным населением как щитом. Российские военные уважительно относятся к жителям и к сдавшимся солдатам.