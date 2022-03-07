Баскова заочно арестовали на Украине

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День металлурга – 2018. Магнитогорск, басков николай
Николай Басков подозревается в «пропаганде и оправдании войны» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Народный артист Украины и России, певец Николай Басков заочно арестован в Киеве по делу о «пропаганде и оправдании войны». Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте», — обращаясь к Баскову, написала Венедиктова на своей странице в Facebook. По ее словам, артист будет задержан правоохранительными органами той страны, границы которой попытается пересечь. После этого ему грозит лишение свободы.

Ранее Басков выложил в Instagram пост, в котором поддержал решение президента РФ Владимира Путина начать на Украине специальную военную операцию. По его словам, она полностью соответствует международному праву и защищает Россию от очевидных внешних угроз.

До этого суд на Украине также заочно арестовал музыканта Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова. Они подозреваются Киевом в посягательстве на территориальную целостность украинского государства.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Владимир Путин определил ее цели как денацификация и демилитаризация Украины. При этом, по словам российского лидера, Россия вынуждена была пойти на этот шаг, реагируя на внешнюю агрессию.

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Народный артист Украины и России, певец Николай Басков заочно арестован в Киеве по делу о «пропаганде и оправдании войны». Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. «Украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте», — обращаясь к Баскову, написала Венедиктова на своей странице в Facebook. По ее словам, артист будет задержан правоохранительными органами той страны, границы которой попытается пересечь. После этого ему грозит лишение свободы. Ранее Басков выложил в Instagram пост, в котором поддержал решение президента РФ Владимира Путина начать на Украине специальную военную операцию. По его словам, она полностью соответствует международному праву и защищает Россию от очевидных внешних угроз. До этого суд на Украине также заочно арестовал музыканта Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова. Они подозреваются Киевом в посягательстве на территориальную целостность украинского государства. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Владимир Путин определил ее цели как денацификация и демилитаризация Украины. При этом, по словам российского лидера, Россия вынуждена была пойти на этот шаг, реагируя на внешнюю агрессию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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