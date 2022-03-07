Баскова заочно арестовали на Украине

07 марта 2022 в 21:14 Размер текста - 17 +

Николай Басков подозревается в «пропаганде и оправдании войны» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Народный артист Украины и России, певец Николай Басков заочно арестован в Киеве по делу о «пропаганде и оправдании войны». Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. «Украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте», — обращаясь к Баскову, написала Венедиктова на своей странице в Facebook. По ее словам, артист будет задержан правоохранительными органами той страны, границы которой попытается пересечь. После этого ему грозит лишение свободы. Ранее Басков выложил в Instagram пост, в котором поддержал решение президента РФ Владимира Путина начать на Украине специальную военную операцию. По его словам, она полностью соответствует международному праву и защищает Россию от очевидных внешних угроз. До этого суд на Украине также заочно арестовал музыканта Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова. Они подозреваются Киевом в посягательстве на территориальную целостность украинского государства. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Владимир Путин определил ее цели как денацификация и демилитаризация Украины. При этом, по словам российского лидера, Россия вынуждена была пойти на этот шаг, реагируя на внешнюю агрессию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Народный артист Украины и России, певец Николай Басков заочно арестован в Киеве по делу о «пропаганде и оправдании войны». Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. «Украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте», — обращаясь к Баскову, написала Венедиктова на своей странице в Facebook. По ее словам, артист будет задержан правоохранительными органами той страны, границы которой попытается пересечь. После этого ему грозит лишение свободы. Ранее Басков выложил в Instagram пост, в котором поддержал решение президента РФ Владимира Путина начать на Украине специальную военную операцию. По его словам, она полностью соответствует международному праву и защищает Россию от очевидных внешних угроз. До этого суд на Украине также заочно арестовал музыканта Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова. Они подозреваются Киевом в посягательстве на территориальную целостность украинского государства. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Владимир Путин определил ее цели как денацификация и демилитаризация Украины. При этом, по словам российского лидера, Россия вынуждена была пойти на этот шаг, реагируя на внешнюю агрессию.