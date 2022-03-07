Слуцкий высказался насчет будущих переговоров между РФ и Украиной. «Не будем тешить себя иллюзиями»

08 марта 2022 в 00:51 Размер текста - 17 +

Слуцкий подтвердил, что переговоры будут продолжены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти России не ждут быстрых результатов от переговоров с Киевом. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий. «Переговоры действительно будут быстро продолжены. Не будем тешить себя иллюзиями, что на следующем шаге, через шаг будет достигнут финишный результат. Это будет достаточно тяжелая и последовательная работа. Не будем надеяться на то, что наши коллеги сразу займут позицию, близкую к нашей, которую затем будут безукоризненно выполнять», — поделился своим мнением Слуцкий. Между Россией и Украиной прошел третий раунд переговоров по поводу военной спецоперации. Член украинской делегации переговорщиков с РФ, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал встречу двух стран. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, ожидания российской стороны от переговоров не оправдались. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти России не ждут быстрых результатов от переговоров с Киевом. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий. «Переговоры действительно будут быстро продолжены. Не будем тешить себя иллюзиями, что на следующем шаге, через шаг будет достигнут финишный результат. Это будет достаточно тяжелая и последовательная работа. Не будем надеяться на то, что наши коллеги сразу займут позицию, близкую к нашей, которую затем будут безукоризненно выполнять», — поделился своим мнением Слуцкий. Между Россией и Украиной прошел третий раунд переговоров по поводу военной спецоперации. Член украинской делегации переговорщиков с РФ, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал встречу двух стран. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, ожидания российской стороны от переговоров не оправдались. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.