В Сургут привезли беженцев из поселка, который постоянно обстреливался Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

В Сургут спецрейсом Utair был доставлен 71 беженец из Донбасса. Чартер прилетел из Минеральных Вод, передает корреспондент URA.RU.

Эвакуированные жители прибыли из поселка Зайцево, который входит в состав города Горловка Донецкой народной республики. Подготовка к их эвакуации была начата в первые дни проведения спецоперации на Украине координаторами Гуманитарного добровольческого корпуса, которые в это время находились на территории Донбасса. «Первое время они сначала адаптируются. Затем получат медицинскую помощь. Дальше им будет организовывать досуг и учеба», — прокомментировала главы

Среди 71 пассажира спецрейса 51 из них — это дети в возрасте от нескольких месяцев до 18 лет. Окружные власти пообещали, что беженцам помогут с поступлением в местные школы. «Я хочу тут отдохнуть от обстрелов, подлечить нервы. У меня за домом осталась следить бабушка. Я за нее безумно переживаю. Она не уехала, потому что если оставить дом, то вынесут абсолютно все», — поделилась с URA.RU школьница из Донбасса. Руководитель группы эвакуированных жителей Донбасса Ирина Якун сообщила, что у беженцев есть большое желание в перспективе уехать домой. «Хотим переждать, думаю нам здесь помогут. Домой хочется и мы надеемся, что мы все-таки вернемся домой», — прокомментировала женщина.

Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова выразила готовность разместить 300 беженцев из Донбасса на территории региона. Соответствующее письмо от ее имени было отправлено в адрес врио министра МЧС Александра Чуприяна и губернатора Ростовской области Василия Голубева.

В Сургуте беженцев из Донбасса отправили на спортбазу «Олимпия» на разукрашенном автобусе Фото: Дмитрий Завьялов

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