Слуцкий раскрыл детали четвертого раунда переговоров РФ и Украины

08 марта 2022 в 01:12 Размер текста - 17 +

Следующий раунд переговоров состоятся в Белоруссии Фото: Сайт Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Четвертый раунд переговоров России и Украины пройдет на территории Белоруссии. Об этом рассказал глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий. «А следующий раунд, обратите внимание, раунды идут практически через день, итак, следующий, четвертый раунд состоится на территории Белоруссии в самое-самое ближайшее время. Точную дату пока не назову», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что было бы наивно предполагать, что во время третьего раунда должны были быть подписаны документы, так как это достаточно объемные материалы. По его словам, в ближайшее время работа по ним будет продолжена. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Четвертый раунд переговоров России и Украины пройдет на территории Белоруссии. Об этом рассказал глава думского комитета по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий. «А следующий раунд, обратите внимание, раунды идут практически через день, итак, следующий, четвертый раунд состоится на территории Белоруссии в самое-самое ближайшее время. Точную дату пока не назову», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что было бы наивно предполагать, что во время третьего раунда должны были быть подписаны документы, так как это достаточно объемные материалы. По его словам, в ближайшее время работа по ним будет продолжена. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.