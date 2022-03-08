Зеленский допустил признание Крыма и республик Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность признания Крыма, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом президент заявил в интервью телеканалу «1+1».
«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — цитирует ответ Зеленского РИА «Новости». Помимо этого, украинский президент выразил готовность к проведению прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее цель — завершение боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках, а также денацификация и демилитаризация Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность признания Крыма, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом президент заявил в интервью телеканалу «1+1». «Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — цитирует ответ Зеленского РИА «Новости». Помимо этого, украинский президент выразил готовность к проведению прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее цель — завершение боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках, а также денацификация и демилитаризация Украины.