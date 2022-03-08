Shell отказалась от российской нефти и газа

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Shell не планирует продлевать контракт на нефть Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell решила отказаться от российской нефти и газа. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Shell сегодня объявила о своем намерении поэтапно выйти из участия во всех российских углеводородах, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ), в соответствии с новыми указаниями правительства», — указано на сайте Shell. Также компания закроет в России свои заправки.

Ранее в компании Shell сообщила о выходе из проекта «Северный поток — 2». Совет директоров принял такое решение из-за ситуации на Украине. Также австралийские компании Ampol и Viva Energy приостановили покупку российской нефти, передает RT. Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea отказалась от новых проектов по добыче газа и нефти в РФ, сообщает «Национальная служба новостей».

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Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell решила отказаться от российской нефти и газа. Об этом заявили в пресс-службе компании. «Shell сегодня объявила о своем намерении поэтапно выйти из участия во всех российских углеводородах, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ), в соответствии с новыми указаниями правительства», — указано на сайте Shell. Также компания закроет в России свои заправки. Ранее в компании Shell сообщила о выходе из проекта «Северный поток — 2». Совет директоров принял такое решение из-за ситуации на Украине. Также австралийские компании Ampol и Viva Energy приостановили покупку российской нефти, передает RT. Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea отказалась от новых проектов по добыче газа и нефти в РФ, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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