Shell отказалась от российской нефти и газа

Shell не планирует продлевать контракт на нефть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell решила отказаться от российской нефти и газа. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Shell сегодня объявила о своем намерении поэтапно выйти из участия во всех российских углеводородах, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ), в соответствии с новыми указаниями правительства», — указано на сайте Shell. Также компания закроет в России свои заправки.

Ранее в компании Shell сообщила о выходе из проекта «Северный поток — 2». Совет директоров принял такое решение из-за ситуации на Украине. Также австралийские компании Ampol и Viva Energy приостановили покупку российской нефти, передает RT. Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea отказалась от новых проектов по добыче газа и нефти в РФ, сообщает «Национальная служба новостей».