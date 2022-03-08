08 марта 2022

Вирусолог назвал болезни-спутники коронавируса

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У больного коронавирусом снижается иммунная защита Фото:
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Коронавирус COVID-19

К коронавирусу из-за снижения иммунитета могут присоединиться вирусные, грибковые, бактериальные инфекции. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, инфекционист Николай Малышев.

«Могут присоединиться другие инфекционные заболевания на фоне ослабления иммунной защиты. Тут и вирусные, и грибковые заболевания, и бактериальные инфекции. Это ухудшает течение, значит и большая опасность для индивидуума, который болеет или уже переболел», — сказал Николай Малышев.

По его словам, COVID может спровоцировать обострения других заболеваний. «Во время и после коронавируса идет ослабление иммунной защиты организма. Абсолютно здоровых людей, особенно пожилого возраста, нет. Это может привести к ухудшению фоновых заболеваний, что весьма опасно», — добавил инфекционист.

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков дополнил список осложнений. «При тяжелом течении — цитокиновый шторм, дыхательная, сердечная, печеночно-почечная недостаточность, ДВС-синдром, пневмонии. Могут быть опасные последствия, как инсульты и инфаркты», — сообщил специалист.

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К коронавирусу из-за снижения иммунитета могут присоединиться вирусные, грибковые, бактериальные инфекции. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, инфекционист Николай Малышев. «Могут присоединиться другие инфекционные заболевания на фоне ослабления иммунной защиты. Тут и вирусные, и грибковые заболевания, и бактериальные инфекции. Это ухудшает течение, значит и большая опасность для индивидуума, который болеет или уже переболел», — сказал Николай Малышев. По его словам, COVID может спровоцировать обострения других заболеваний. «Во время и после коронавируса идет ослабление иммунной защиты организма. Абсолютно здоровых людей, особенно пожилого возраста, нет. Это может привести к ухудшению фоновых заболеваний, что весьма опасно», — добавил инфекционист. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков дополнил список осложнений. «При тяжелом течении — цитокиновый шторм, дыхательная, сердечная, печеночно-почечная недостаточность, ДВС-синдром, пневмонии. Могут быть опасные последствия, как инсульты и инфаркты», — сообщил специалист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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