Вирусолог назвал болезни-спутники коронавируса

К коронавирусу из-за снижения иммунитета могут присоединиться вирусные, грибковые, бактериальные инфекции. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, инфекционист Николай Малышев.
«Могут присоединиться другие инфекционные заболевания на фоне ослабления иммунной защиты. Тут и вирусные, и грибковые заболевания, и бактериальные инфекции. Это ухудшает течение, значит и большая опасность для индивидуума, который болеет или уже переболел», — сказал Николай Малышев.
По его словам, COVID может спровоцировать обострения других заболеваний. «Во время и после коронавируса идет ослабление иммунной защиты организма. Абсолютно здоровых людей, особенно пожилого возраста, нет. Это может привести к ухудшению фоновых заболеваний, что весьма опасно», — добавил инфекционист.
Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков дополнил список осложнений. «При тяжелом течении — цитокиновый шторм, дыхательная, сердечная, печеночно-почечная недостаточность, ДВС-синдром, пневмонии. Могут быть опасные последствия, как инсульты и инфаркты», — сообщил специалист.
К коронавирусу из-за снижения иммунитета могут присоединиться вирусные, грибковые, бактериальные инфекции. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, инфекционист Николай Малышев. «Могут присоединиться другие инфекционные заболевания на фоне ослабления иммунной защиты. Тут и вирусные, и грибковые заболевания, и бактериальные инфекции. Это ухудшает течение, значит и большая опасность для индивидуума, который болеет или уже переболел», — сказал Николай Малышев. По его словам, COVID может спровоцировать обострения других заболеваний. «Во время и после коронавируса идет ослабление иммунной защиты организма. Абсолютно здоровых людей, особенно пожилого возраста, нет. Это может привести к ухудшению фоновых заболеваний, что весьма опасно», — добавил инфекционист. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков дополнил список осложнений. «При тяжелом течении — цитокиновый шторм, дыхательная, сердечная, печеночно-почечная недостаточность, ДВС-синдром, пневмонии. Могут быть опасные последствия, как инсульты и инфаркты», — сообщил специалист.