Элиты просят Байдена пойти на опасный военный шаг против России

Представители внешнеполитической элиты США попросили главу страны Джо Байдена сделать бесполетной зону над частью Украины, однако такое решение приведет к военному столкновению с Россией. С таким предложением выступил соучредитель фонда США-Украина Роберт Макконнелл, его поддержали бывшие чиновники.
«Мы призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной, начиная с защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы в ходе переговоров между российскими и украинскими чиновниками в четверг», — цитирует обращение argumenti.ru. Оно опубликовано в газете Politico.
О создании бесполетной зоны над Украиной неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, это необходимо в условиях проведения спецоперации России на территории их страны. Однако администрация США не раз отвергала эту идею, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил. Это могло бы привести к военной конфронтации с Россией. Зеленский также обвиняет страны Запада в сознательном отказе закрыть небо над страной.
Представители внешнеполитической элиты США попросили главу страны Джо Байдена сделать бесполетной зону над частью Украины, однако такое решение приведет к военному столкновению с Россией. С таким предложением выступил соучредитель фонда США-Украина Роберт Макконнелл, его поддержали бывшие чиновники. «Мы призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной, начиная с защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы в ходе переговоров между российскими и украинскими чиновниками в четверг», — цитирует обращение argumenti.ru. Оно опубликовано в газете Politico. О создании бесполетной зоны над Украиной неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, это необходимо в условиях проведения спецоперации России на территории их страны. Однако администрация США не раз отвергала эту идею, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил. Это могло бы привести к военной конфронтации с Россией. Зеленский также обвиняет страны Запада в сознательном отказе закрыть небо над страной.