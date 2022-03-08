Западные СМИ: Британия и США запретят покупать российскую нефть

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США хотят отказаться от российской нефти Фото:
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США и Великобритания планируют объявить о запрете на приобретение нефти из России. Об этом сообщили журналисты западных СМИ.

«США запретят импорт российской нефти. Заявление Белого дома ожидается 8 марта», — написал корреспондент американского издания Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter со ссылкой на источники.

Правительство Великобритании объявит во вторник о намерении со временем сократить импорт нефти и газа из России. Об этом сообщил в Twitter репортер Politico Алекс Уикхэм.

Ранее две крупные компании отказались покупать нефть и газ у России. О таком решении заявили британская нефтяная корпорация British Petroleum и британско-нидерландская компания Shell. Конгресс США в понедельник одобрили процедуру запрета поставок нефти и газа из РФ. Также планируется запретить торговые отношения между странами. В Еврокомиссии сообщали о подготовке плана по снижению зависимости от российского газа.

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США и Великобритания планируют объявить о запрете на приобретение нефти из России. Об этом сообщили журналисты западных СМИ. «США запретят импорт российской нефти. Заявление Белого дома ожидается 8 марта», — написал корреспондент американского издания Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter со ссылкой на источники. Правительство Великобритании объявит во вторник о намерении со временем сократить импорт нефти и газа из России. Об этом сообщил в Twitter репортер Politico Алекс Уикхэм. Ранее две крупные компании отказались покупать нефть и газ у России. О таком решении заявили британская нефтяная корпорация British Petroleum и британско-нидерландская компания Shell. Конгресс США в понедельник одобрили процедуру запрета поставок нефти и газа из РФ. Также планируется запретить торговые отношения между странами. В Еврокомиссии сообщали о подготовке плана по снижению зависимости от российского газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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