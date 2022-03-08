США отказались поставлять на Украину систему ПРО «Железный купол»

09 марта 2022 в 07:20 Размер текста - 17 +

США неоднократно передавали Украине оружие Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки не будут поставлять на Украину систему противоракетной и противовоздушной обороны Iron Dome («Железный купол»). Такое заявление сделала замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. «Я бы только сказала относительно Iron Dome, что нельзя просто щелкнуть пальцами и получить систему. Для этого требуются подготовка [личного состава], способность размещать ее и многое другое», — отметила она на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. При этом Нуланд обещала помочь Украине по-другому, дополняет «Федеральное агентство новостей». В частности, Штаты могут поставить на эту территорию оружие и военную технику. Кроме того, Вашингтон уже неоднократно передавал Киеву большое число контрбатарейных радаров и другое вооружение, отмечает Life . Вооруженные столкновения на территории Донецкий и Луганской народной республик начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее главная цель — завершить восьмилетние боевые действия в ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация страны, но не оккупация. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты Америки не будут поставлять на Украину систему противоракетной и противовоздушной обороны Iron Dome («Железный купол»). Такое заявление сделала замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. «Я бы только сказала относительно Iron Dome, что нельзя просто щелкнуть пальцами и получить систему. Для этого требуются подготовка [личного состава], способность размещать ее и многое другое», — отметила она на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. При этом Нуланд обещала помочь Украине по-другому, дополняет «Федеральное агентство новостей». В частности, Штаты могут поставить на эту территорию оружие и военную технику. Кроме того, Вашингтон уже неоднократно передавал Киеву большое число контрбатарейных радаров и другое вооружение, отмечает Life. Вооруженные столкновения на территории Донецкий и Луганской народной республик начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее главная цель — завершить восьмилетние боевые действия в ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация страны, но не оккупация. На данный момент угроза вторжения в республики устранена.