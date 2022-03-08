Госдеп США посоветовал американцам на Украине составить завещание

09 марта 2022 в 08:34 Размер текста - 17 +

Американские власти составили памятку о правилах безопасности при поездке на Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдепартамент США посоветовал американцам «не путешествовать на Украину из-за вооруженного конфликта и COVID-19», а тем, кто сейчас находится в стране — писать завещание. Такая рекомендация размещена на официальном сайте Госдепа. «Не путешествуйте на Украину из-за вооруженного конфликта и COVID-19. Граждане США на Украине должны немедленно выехать, если это безопасно, используя любой коммерческий или другой частный наземный транспорт… Если вы … решили проигнорировать рекомендации по поездкам, … составьте завещание и укажите соответствующих страховых бенефициаров. Обсудите с близкими план относительно опеки над детьми, домашними животными, … пожелания в отношении похорон. Оставьте образцы ДНК у своего поставщика медицинских услуг», — говорится в рекомендациях Госдепа. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. По словам российского лидера, цель операции — защита мирного населения республик Донбасса от геноцида со стороны украинских властей и националистов. Об оккупации страны речи не идет. С началом спецоперации многие страны эвакуировали с территории Украины свои посольства и граждан. Так, посольство США в Киеве закрылось с 28 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдепартамент США посоветовал американцам «не путешествовать на Украину из-за вооруженного конфликта и COVID-19», а тем, кто сейчас находится в стране — писать завещание. Такая рекомендация размещена на официальном сайте Госдепа. «Не путешествуйте на Украину из-за вооруженного конфликта и COVID-19. Граждане США на Украине должны немедленно выехать, если это безопасно, используя любой коммерческий или другой частный наземный транспорт… Если вы … решили проигнорировать рекомендации по поездкам, … составьте завещание и укажите соответствующих страховых бенефициаров. Обсудите с близкими план относительно опеки над детьми, домашними животными, … пожелания в отношении похорон. Оставьте образцы ДНК у своего поставщика медицинских услуг», — говорится в рекомендациях Госдепа. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. По словам российского лидера, цель операции — защита мирного населения республик Донбасса от геноцида со стороны украинских властей и националистов. Об оккупации страны речи не идет. С началом спецоперации многие страны эвакуировали с территории Украины свои посольства и граждан. Так, посольство США в Киеве закрылось с 28 февраля.