08 марта 2022

Госдеп США посоветовал американцам на Украине составить завещание

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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, америка, флаг сша
Американские власти составили памятку о правилах безопасности при поездке на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Госдепартамент США посоветовал американцам «не путешествовать на Украину из-за вооруженного конфликта и COVID-19», а тем, кто сейчас находится в стране — писать завещание. Такая рекомендация размещена на официальном сайте Госдепа.

«Не путешествуйте на Украину из-за вооруженного конфликта и COVID-19. Граждане США на Украине должны немедленно выехать, если это безопасно, используя любой коммерческий или другой частный наземный транспорт… Если вы … решили проигнорировать рекомендации по поездкам, … составьте завещание и укажите соответствующих страховых бенефициаров. Обсудите с близкими план относительно опеки над детьми, домашними животными, … пожелания в отношении похорон. Оставьте образцы ДНК у своего поставщика медицинских услуг», — говорится в рекомендациях Госдепа.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. По словам российского лидера, цель операции — защита мирного населения республик Донбасса от геноцида со стороны украинских властей и националистов. Об оккупации страны речи не идет.

С началом спецоперации многие страны эвакуировали с территории Украины свои посольства и граждан. Так, посольство США в Киеве закрылось с 28 февраля.

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Госдепартамент США посоветовал американцам «не путешествовать на Украину из-за вооруженного конфликта и COVID-19», а тем, кто сейчас находится в стране — писать завещание. Такая рекомендация размещена на официальном сайте Госдепа. «Не путешествуйте на Украину из-за вооруженного конфликта и COVID-19. Граждане США на Украине должны немедленно выехать, если это безопасно, используя любой коммерческий или другой частный наземный транспорт… Если вы … решили проигнорировать рекомендации по поездкам, … составьте завещание и укажите соответствующих страховых бенефициаров. Обсудите с близкими план относительно опеки над детьми, домашними животными, … пожелания в отношении похорон. Оставьте образцы ДНК у своего поставщика медицинских услуг», — говорится в рекомендациях Госдепа. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. По словам российского лидера, цель операции — защита мирного населения республик Донбасса от геноцида со стороны украинских властей и националистов. Об оккупации страны речи не идет. С началом спецоперации многие страны эвакуировали с территории Украины свои посольства и граждан. Так, посольство США в Киеве закрылось с 28 февраля.
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